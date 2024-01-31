地監局蕭澤宇：去年開立投訴個案按年跌28%

地產代理監管局主席蕭澤宇表示，去年該局開立196宗投訴個案，較2022年的273宗，大減約28%。其中，涉及一手住宅物業的投訴只佔24宗，按年下跌約20%。

該局行政總裁韓婉萍指出，去年該局轉介了1宗個案予一手住宅銷售監管局，牽涉到失實按揭資訊。

至於去年收到最常見的投訴性質當中，蕭澤宇指出，期內以涉及發出違規廣告佔62宗最多，比例約31.6%，不過宗數較2022年減少約6%。其次不妥善處理臨時買賣合約或租約亦有36宗，佔比約18.4%。

此外，2023年地監局共開立了14宗有關香港境外物業的投訴個案，佔12宗來自內地，為一個珠海商場舖位項目，涉及提供不清楚、不真實資訊，另外兩宗則來自馬來西亞及泰國。而該局去年12月發出一份有關銷售香港境外未建成物業的新執業通告，以優化舊通告的要求，新通告將於2024年7月1日起生效。

他又指，去年地監局共巡查一手樓盤銷售點862次，按年減少約16%，而巡查地產代理商舖錄849次，則錄約16%升幅。同時就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,239次抽查，並抽查網上物業廣告1,331次。

在上述所有巡查及抽查期間，局方發現101宗違規個案，比2022年減少約13%，大部分涉及違規廣告。

而該局在2023年對441名持牌人或前持牌人採取了制裁行動，按年增加約6%。期內暫時吊銷一19個牌照及撤銷了32個牌照，當中包括個人及公司牌照，主要是持牌人不再符合相關發牌條件，與執業操守無關。

而就着去年競爭事務委員會人稟控告大型地產代理公司，就一手樓交易涉嫌收取同一實收佣金比率的事件。該局會繼續作出跟進，並籌備相關的指引，預期今年上半年推出。

此外，蕭指出，去年應考資格考試只有6,732人次，按年大幅減少約26%。而截至去年12月31日持牌代理錄39,575人，按年減少約3.7%，地產代理商舖數字亦減少約1.5%。

為了進一步提升行業專業水平及推動終身學習，該局將於2025年首季，推出第一階段的強制性持續專業進修計劃，實施日期後通過資格考試而獲取牌照的新入行人士，必須在每個牌照有效年度內取得指定的持續專業進修學分，才可以獲得續牌資格。並會不時檢討計劃，以決定何時及怎樣將強制性持續專業進修計劃，擴展至現有持牌人。