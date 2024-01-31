安莉芳上季銷售額升12.4%　預警全年蝕7200萬

集團自第3季度起實施一系列措施以，增加銷售額，例如分配更多資源在銷售及市場推廣活動；及嚴格控制及降低成本，但集團僅於第四季度受惠，使銷售表現有所改善。

該企同時發盈利警告，受人民幣貶值影響，預期集團截至2023財年的整體銷售額，對比2022年度下跌約4%，而按固定匯率計算，集團來自中國大陸市場的銷售額基本持平。

此外，由於上述在銷售及市場推廣方面投入更多資源的原因，集團的銷售及分銷費用在2023財年有所增加。因此，儘管第四季度的銷售表現有所改善，預計集團於2023財年將錄得公司擁有人應佔虧損約7,200萬港元，而2022財年的公司擁有人應佔虧損約為5,120萬港元。