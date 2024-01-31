安莉芳上季銷售額升12.4% 預警全年蝕7200萬
2024年01月31日 17:41
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安莉芳控股(01388)公布，集團在2023年10至12月期間第4季度，整體銷售額較2022年同期上升約12.4%。期間，經營逾24個月的店舖中，同店銷售額錄得雙位數的按年升幅。截至12月底，集團零售點總數為1,007個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為840個及167個。集團的零售點數目較2022年12月底淨減少77個。
集團自第3季度起實施一系列措施以，增加銷售額，例如分配更多資源在銷售及市場推廣活動；及嚴格控制及降低成本，但集團僅於第四季度受惠，使銷售表現有所改善。
該企同時發盈利警告，受人民幣貶值影響，預期集團截至2023財年的整體銷售額，對比2022年度下跌約4%，而按固定匯率計算，集團來自中國大陸市場的銷售額基本持平。
此外，由於上述在銷售及市場推廣方面投入更多資源的原因，集團的銷售及分銷費用在2023財年有所增加。因此，儘管第四季度的銷售表現有所改善，預計集團於2023財年將錄得公司擁有人應佔虧損約7,200萬港元，而2022財年的公司擁有人應佔虧損約為5,120萬港元。