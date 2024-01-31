北角半山三房減價320萬沽　呎價14769元料10年低

二手樓價持續向下，港島傳統豪宅屋苑都失守。北角半山賽西湖大廈套三房單位，減價320萬元成交，呎價約14,769元料屬近10年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角半山賽西湖大廈15座低層A室，實用面積約1,124方呎，套三房另加工人套房間隔，望園景，3個月前放盤，放盤價1,980萬元萬元，最終減價320萬元，以1,660萬元成交，呎價約14,769元，呎價料屬項目近10年低位。

●美聯丘毅新表示，上環聚賢居1座中層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，獲同區客鍾情，以1,008.8萬元成交，呎價約22,772元，原業主於2006年以約545.2萬元購入，轉手帳面獲利約463.6萬元。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島5座極高層A室及B室相連戶，實用面積合共約1,461方呎，兩個單位原則均為套三房連工人房間隔，開價3,980萬元，最終議價至3,278.6萬元易手，呎價約22,441元。

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九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街84號極高層A室，實用面積約610方呎，兩房間隔，望內園景，去年10月開價630萬元，最近減至550萬元即獲洽購，最終以536萬元易手，呎價約8,787元。

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣10座高層B室，實用面積約864方呎，套三房間隔，另設工人套房，望海景，以1,968萬元成交，呎價約22,778元，原業主於2008年1月以960萬元購入，轉手帳面獲利1,008萬元。

●美聯蕭偉祥表示，九龍塘又一村花園1A座中層C室，實用面積約803方呎，三房間隔，最初叫價1,648萬元，獲區內買家洽詢，最終以1,548萬元承接單位，呎價約19,278元，原業主於2016年11月以1,650萬元連車位。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園4期17座低層C室，實用面積約1,101方呎，套三房間隔，望啟德郵輪碼頭海景，新買家為首置客，原先開價2,100萬元，經雙方議價後，最終以1,920萬元成交，價約17,439元。

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新界區

●利嘉閣何億儂稱，青衣居屋海悅花園1座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，開價600萬元，已補價自由市場以430萬元成交，低於市場，呎價約8,884元，原業主於1991年以約56.95萬元買入上述單位，當時未補地價。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆軒苑A座低層7室，實用面積約443方呎，兩房間隔，累積減價52萬元，新買為鄰近家人居住，方便照應，已補價自由市場即睇即買以258萬元購入自住，呎價約5,824元，稍低於市價。

●中原黎宗文指，大圍1月暫錄約27宗二手買賣，按月增加約35%，金獅花園1期C座中層1室，實用面積約363方呎，兩房間隔，去年7月開價約450萬元，日前議價後以368萬元易手，呎價約10,138元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山居屋富寶花園12座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場原先叫價368萬元，放盤1個月，最終只是輕微調整3萬元，以365萬元成交，呎價約6,166元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山1月暫錄約68宗二手買賣，較上月全月升約21.4%，其中銀湖．天峰3座低層連花園戶，實用面積約564方呎，兩房間隔，連約655方呎花園，叫價約850萬元，日前議價後以787萬元易手，呎價約13,954元。

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