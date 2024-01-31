石硤尾新盤頂層戶售逾6.3億 啟德項目下月招標推售
2024年01月31日 22:04
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豪宅交投加快，石硤尾項目有頂層戶以逾6.3億元售出。啟德豪宅盤預告農曆新年後招標推售。長沙灣新盤加推50伙，首推開放式戶，折實入場費約272萬元。
●啟德天璽•海部署農曆年後登場
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，於周三(31日)公布部署下月招標推售。新地副董事總經理雷霆指，項目位處跑道前端，相信售價較毗鄰項目可以更進一步，另亦會參考同系西南九龍天璽的做價。項目預計農曆新年後上載樓書，採以招標先行的銷售形式。四房標準單位實用面積約1,100至2,200方呎，佔總供應逾七成。
●長沙灣曉柏峰加推50伙 首推開放式戶
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(31日)加推價單2號，提供50伙，折實平均呎價約16,662元，較去年11月推出的首張價單低約5%。新價單囊括首度推出的開放式戶型，入場門檻降至271.8萬元。新一批單位實用面積介乎185至387方呎，折實價由271.8萬至698.49萬元，折實呎價由14,692至18,450元。周日(4日)將發售當中32伙。
●石硤尾緹外頂層五房戶售6.36億元
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周三(31日)以6.36億元招標售出第2座7樓Penthouse，成交價繼本月中後再度刷新項目新高，並再創2013年一手住宅銷售條例實施後，九龍區一手住宅售價新高。上述為第2座7樓頂層相連大宅，實用面積為 8,495方呎，屬五房五套房加四間工人房間隔，連5,633方呎天台及1,168方呎前庭，呎價約74,868元。
●馬頭角瓏碧單日沽5伙
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，割價重啟銷售後續錄承接，周三(31日)連沽5伙，包括招標首度售出連天台特色戶，為26樓D室，實用面積414方呎，兩房間隔，連327方呎天台，成交價1,000萬港元，呎價24,155元。資料顯示，該盤於月內已售出50伙，套現近3億元。
●屯門OMA by the Sea兩房連車位售1,023萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周三(31日)以1,023.4萬元售出第1座9樓A2室，單位實用面積828方呎，兩房間隔，做價包含1個車位，呎價約12,360元。
●啟德維港1號夥中原地產推優惠
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周三(31日)公布聯同中原地產推出新春優惠吸客。由即日起至2月25日，經該行購入項目首6名三房或以上單位的一手買家，均可獲贈價值約3.8萬港元的新春黃金賀禮，優惠總值約22.8萬港元。
●北區高爾夫‧御苑三房終止交易
恒基地產(00012)旗下的北區高爾夫‧御苑，新近錄得終止交易個案，涉及單位為9座23樓B室，屬實用面積960方呎的三房單位，原本在2020年11月以逾1,638.4萬元售出，當時呎價約17,067元，買家當年採用成交期為1,098天的付款計劃入市，享許可入住優惠及特別對消回贈優惠。
●西南九龍維港滙I兩房終止交易
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，新近錄得終止交易，涉及單位為第3A座3樓B室，實用面積489方呎，兩房間隔，原本在2021年6月以1,269.11萬元售出，呎價約25,953元，交易顯示於周二(30日)終止。
●堅尼地城KENNEDY 38連平台戶終止交易
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)等合作發展的堅尼地城KENNEDY 38， 周三(31日)錄得1宗特色戶終止交易，為2樓M室，單位實用面積279方呎，一房間隔，連180方呎平台，原本在2021年11月以924.04萬元售出，當時呎價約33,120元。