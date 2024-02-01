東方日報B1：負資產19載高　恐破3萬宗

高息環境下發展商減價推盤，本港樓價上季跌勢加劇，更使去年12月底的負資產住宅按揭貸款宗數按季再飆1.26倍，達25,163宗，創2004年9月底後新高！隨着大行對今年樓價變得更保守，分析預期負資產宗數將會突破3萬宗。

負資產個案的未還貸款金額，亦按季飆升1.21倍至1,312.97億元，為2003年9月底後新高，佔整體未還樓按餘額的7.07%，而貸款中無抵押部分金額為73.14億元，按季飆2.69倍，估計是向銀行以外的財務機構借貸，也就是隨樓價下跌較易被追收貸款(Call Loan)的類別。

香港金融管理局重申，負資產個案以銀行職員樓按和按保計劃為主，其按揭成數較高，市場相信後者多為2019至2022年間摸頂入市上會的人。但必須注意，數字僅涉及銀行提供並已知為負資產的一按貸款，不包括二按，因為銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款資料。

高盛認為，經濟不似預期，息口卻高於預期，樓價難免繼續回落，成交相對疲弱則反映樓價下滑未能刺激需求，就算外地人來港把租金推高6%，放租回報率相對按息依然偏低，遂將今年樓價預測由平穩降至跌5%，2025年才會回升5%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷估計，本港樓價今年再跌8%，就算美國減息也不一定減得快和減得多，負資產佔所有樓按的比例恐由最新的4.29%，彈上6至7%，即2004年上半年水平，過程中可能加劇準買家的觀望情緒。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，現時銀行估價趨審慎，地產商一手貨尾積壓，傾向低價推盤，就算交投有望在上半年回穩，也未必使樓價即時回升，負資產或突破3萬宗，最快下半年才有望回落。

當然，負資產飆升不代表多了大批業主無力供樓，負資產樓按拖欠3個月以上的比率僅0.03%，按季僅微升0.01個百分點，所有樓按的拖欠比率最新亦維持0.08%，經重組貸款比率也依然接近零。金管局副總裁阮國恒稱，按保計劃之樓按拖欠比率更只有0.02%，質素很好。

然而，這掩蓋不了按揭生意慘淡。中原按揭董事總經理王美鳳指，去年12月新申請按揭宗數跌逾兩成，僅4,768宗，創1998年6月近乎有紀錄以來新低；全年新批樓按金額跌16%，創7年低，宗數跌13.1%，創10年低；新取用按揭宗數跌18.8%，更創1993年有統計以來新低。

金管局周三(31日)亦公布，本港去年貸款餘額縮3.58%，其中本港及境外使用的貸款分別跌1.06%及10.35%，後者明顯反映業務在內地的企業改向內銀借平錢。存款餘額則升5.07%。

吳卓殷估計，以按揭低迷和內地融資成本較低，本港今年貸款增長仍會疲弱。他又指，活期存款縮逾7%對應經濟活動欠活力，「舊錢擺埋一邊就算」，而存款餘額上升亦與存息上升有關，可說資金沒流走，但絕非資金流入，「你睇股市就知。」