鄧建初：爆雷股層出迭見　港交所如何拆彈？

去年聖誕節前，初哥於研討會中將一篇文章交予地產代理界猛人分享。承蒙賞面，今年一月初邀請初哥往其辦公室交流意見。

期間談到港股之去向，初哥認為恒指應不會輕易跌穿2022年低位14,597。果然上周跌至14,794就掉頭反彈，引證初次回落重要支持位，不破的機率甚高。近日急挫至1月22日低位14,794，再反彈到1月25日最高位16,254，三日升幅高達1,460點，顯示已有部分長線好友入市。惟人心虛怯，上方蟹貨重重，級級阻力，要大升，談何容易？股民惟有摸着石頭過河。只能候低吸納，不宜冒進。

詭異的是，正值藥明生物被其主席增持股份的好消息刺激，當日開市曾大升7.5%至32.25元，但午後傳來美國眾議院成立的中美戰略競爭委員會提出生物安全方案，以確保境外生物科技公司不能獲得美國納稅人資金，市場解讀為制裁藥明康德及內地上市之A股華大基因。普遍股民尚未搞清楚發生何事，藥明系已被狂轟濫炸，大插至低位時約20至31%，持貨或早市追入的股民損失慘重。

即市所見，難免令人感覺整件事似是早有預謀。公布消息時間正值是美國的睡眠時間，而藥明系以前亦曾有一次遭遇相同的新聞消息拖累而單日跌幅巨大。

恒指當日初段表現變化不大，因受此消息影響而掉頭下跌，尤其同類之生物科技股亦緊隨大幅下挫，市場人士飽受驚嚇，紛紛避之則吉，一眾科技巨企腳軟，拖累恒指下跌259點收市。

面對這場外圍精心部署的「金融戰爭」，香港股票市場之把關者應針對性作出行動，查究是否有人事前惡意沽空，從中取利。香港在全球最自由經濟體中排名第二，自由度高，不代表可以任人魚肉，予取予奪。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)