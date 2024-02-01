廖嘉豪：選舉不影響發達國家股市大方向

環球一半人口將在今年經歷選舉，投資者或擔心選舉過程及結果增加市場不明朗因素。在整理過去50年選舉數據後發現，成熟市場政治選舉不會根本性改變股市走勢。

數據包括成熟市場如美國、英國、德國、法國、意大利、澳洲和日本，自1970年代以來83次的政治選舉事件。選舉事件涵蓋美國和法國的總統選舉，其他地區則專注將決定不同政府首腦的議會選舉，並按勝選的政黨選舉結果分類為「連任」或「政權交替」。

平均而言，選舉往往不會根本地改變股市走勢。成熟市場股市波動性在選舉日前後上升，但在選舉前後通常保持溫和升勢，可能由於大多數選舉並沒有徹底改變促進經濟增長政策的方向。日本及英國股市由選舉前6個月開始穩定上升，平均升幅接近10%，美國股市在選舉前6個月則平均上升約5%。

至於美國及日本股市在選舉後6個月仍能平均上升約5%，歐洲股市在當地選舉後較其他地區往往更加波動。歐洲和英國股市在當地大選後的6個月仍分別錄得2%及3%跌幅。

連任結果較利股市表現

股市偏好「連任」結果，「連任」結果前6個月，成熟市場股市平均上升5%，「連任」結果後保持升勢，3個月平均升3%。成熟市場股市往往在得悉「政權交替」選舉結果時及之後迅速下跌，跌幅約2%，但當股市消化新的政治背景後，往往可之後重拾升勢，由低位平約回升約3%左右。

美國選舉亦是投資者重點關注事件，但美股過去在選舉前後6個月的升勢似乎不太受各種選舉結果影響。由1972年以來但不包括動盪市場環境期間如科網泡沫、環球金融危機及新冠疫情期間的總統選舉顯示，美股在總統大選前後6個月升勢穩定，分別錄得接近6%及5%升幅，而「連任」或「政權交替」的選舉結果前後6個月表現亦與整體總統大選均值明顯一致。

周期性行業在選舉後跑贏大市，美國金融業在選舉前3個月平均跑贏大市超過2%，能源業亦跑贏大市接近2%。金融和原材料行業在選舉3個月後對比大市表現最好，金融業平均跑贏大市近4%，而原材料則平均跑贏1%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪