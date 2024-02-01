道指跌317點　紐油挫逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.54；港匯見7.8176；離岸人民幣(CNH)報7.1840；美元兌日圓處146.73；歐元報1.0815，英鎊報1.2687。現貨金價處2,041美元。布油報80.69美元，紐油報75.86美元。比特幣企42,429美元。道指期貨升53點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約90點。

●道指周三(31日)收市報38,150點，跌317點或0.82%。標指收報4,845點，跌79點或1.61%；納指收報15,164點，跌345點或2.23%。

●英國富時100指數收報7,630點，跌35點或0.47%。德國DAX指數收報16,903點，跌68點或0.4%。法國CAC指數收報7,656點，跌20點或0.27%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,531點，升46點。

●2月夜期期指收報15,633點，升108點，高水148點，成交21,323張。

●紐約期油收報每桶75.85美元，跌1.97美元，跌幅2.5%。倫敦布蘭特期油收報每桶81.71美元，跌1.16美元，跌幅1.4%。

●紐約期金收報每安士2,067.4美元，升16.5美元或0.8%。

●日本股市早段跌逾200點，澳洲股市挫1%。

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