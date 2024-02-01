派e利是有着數？現金獎達16888元　有機會獲禮品卡

環保徵費討論近日成為了大眾熱話，新年前夕大掃除時，不妨考慮同步實踐源頭減廢，今年轉派電子利是，減少使用利是封。為吸引用戶使用，各大銀行近年都有推出農曆新年「電子利是」（e利是），派完仲可以拎到回贈或有得參與大抽獎，《東網》幫你綜合銀行的電子利是優惠，總有一種啱你心水！

花旗大派現金獎 價值高達8888元

今年新春佳節，花旗銀行表示，即將踏入新春佳節，該行再度推出手機電子利是及連串獎賞，由今年2月初起至2月24日，客戶成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi 派利是大抽獎」，並於推廣期內透過Citi Mobile® App「派利是」功能，每次派利是可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值8,888港元（名額3名）、888港元（名額10名）或88港元（名額1,000名）。推廣期內每人更有高達8次抽獎機會。

另外，花旗更為Citi NextGen戶口客戶推出特別現金賞，只要首100位於Citi Mobile® App Get More登記「Citi 派利是」大抽獎兼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行收利是，就可以收到花旗銀行送的88港元利是。除了首100位登記客戶的特別現金賞，所有Citi NextGen戶口客戶亦能一同參加上述「Citi派利是大抽獎」，贏取新春利是。

大新語音利是升級 頭獎可獲16888元

大新銀行今年再接再厲，「龍」重推出全新賀年孖寶。除了讓客戶親自錄製祝福語的語音利是之外，更可下載龍年WhatsApp賀年貼圖，更可參加大抽獎，有機會贏取頭獎16,888港元大利是。

客戶即日起至2月24日，成功經大新銀行流動理財單次派發10港元或以上語音利是，即可獲得一次抽獎機會，每名客戶可獲最多30次抽獎機會。頭獎1名可獨得16,888港元現金獎賞；二獎共8名，獎賞為888港元現金獎賞。派發語音利是次數愈多，抽獎機會愈多。

星展現金獎達10000元 設額外獎賞

星展香港為了鼓勵更多人使用電子利是，客戶透過電子利是派發100港元或以上金額的利是給本地親友，即可獲得2個價值共20元的電子印花，並有機會參加龍年大抽獎，贏取高達10,000元利是及其他豐厚獎賞。

大抽獎的獎品頭獎為10,000元現金獎賞（名額1名）、二獎可獲1,000元Apple禮品卡（名額9名）、三獎500元Apple禮品卡（名額20名）、四獎200元Apple禮品卡（名額70名）、五獎100元Apple禮品卡（名額100名）。

該行另設額外獎賞，客戶透過DBS digibank HK應用程式成功綁定其他本地銀行帳戶至其星展銀行帳戶，以設立eDDA授權入錢指示，並首次單次轉帳2,000元或以上(或其外幣等值)，可獲得50元現金獎賞。

中銀香港大抽獎獎賞達8888元

中銀香港今年繼續在BoC Pay及手機銀行推出「Phone利是」服務，用戶每次可同時發出10封電子利是，並可參與獎賞高達8,888元的大抽獎，如使用BoC Pay派發更可享額外獎賞，派得愈多賞得愈多。具體抽獎及推廣詳情稍後公布。

PayMe派群組利是攞萬用券 AR遊戲獎賞達888元

滙豐旗下電子錢包PayMe用戶，在今年2月10至16日期間以群組利是功能，向5位或以上的親友派發總值100港元或以上的群組利是，可獲8港元PayMe折扣萬用券。

另外，PayMe by HSBC再推出「PayMe狂派利是」AR遊戲，即日起至2月29日，用戶透過手機鏡頭掃描全港多個地點廣告牌上的活動二維碼或點擊網上廣告後即可玩遊戲，只要捕捉到喵大仙（PayMeow）即可搶PayMe開運利是，有機會獲取高達888港元萬用券獎賞，領取後須於即日內於全港超過63,000間接收PayMe付款的商戶消費時使用。