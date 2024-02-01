「新債王」岡拉克：美今年陷衰退　通脹停止放緩

外媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國聯儲局對有利於風險資產的金髮女孩經濟情景(Goldilocks economic scenario)潑了一盆冷水，他堅持認為今年可能出現經濟衰退。

「當我聽到金髮女孩這個詞時，會感到緊張。」他在外媒一個節目中表示，聯儲局主席鮑威爾帶走了金髮女孩。

許多投資者一直押注，聯儲局過去一年一連串激進加息行動並未對經濟造成太大傷害，經濟擴張不會太熱或太冷。不過岡拉克認為，市場信心是盲目樂觀，而鮑威爾周三(1月31日)的言論粉碎金髮女孩理論。

岡拉克表示，目前認為通脹率下降將會停滯，可能意味市場不會像幾周前那樣欣喜若狂。他指，仍然預計2024年將出現經濟衰退。他並建議，投資者可能希望籌集現金，以便在經濟低迷到來時為買入機會提供資金。「我認為，一旦經濟放緩甚至可能陷入衰退，你需要現金以進入新興市場交易。」他指，目前全球肯定有許多地區出現衰退，如果美國經濟衰退，將會看到買入機會，因此投資者需要現金。