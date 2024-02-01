許繹彬：寄望內地降準後帶動港股回暖

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場普遍揣測，2024年內地首個任務必定是穏定經濟。今年1月，內地已連番出招救市，包括降準0.5%，以有效地增強市場上的流動性資金。本周初時內地再出招穩定股市，繼去年10月調整借貨沽機制後，中國證監會進一步對此加強監管，由1月29日起全面暫停限售股出借。同時，中證監再對融券比例進行限制，將於3月18日起實施轉融券市場的股票申報由實時可用調整為次日可用。內地連番出招，可見對刺激資本市場來挽救經濟的決心。

就是次巨龍清盤，市場對未來樓市產生兩個看法。首先，認為是次塵埃落定的判決，國家會對臨危邊緣的樓市出招來挽回投資者信心。在恒大被頒令清盤後，內地官媒隨即報道官方出招救內房，實施房企「白名單」的房企只需滿足5大條件，包括項目須處於施工狀態，有與融資額基本匹配的抵押物等，便視為合資格並可被列入這白名單，預期首批合資格會包括出險房企、央國企、民企等多家房企。針對合資格「白名單」房企的貸款，已在廣西南寧市落地；儘管部分房企尚未就新的白名單政策接到銀行通知，但已經有房企率先行動，積極為項目融資爭取支持。

另一看法則認為，很多內房企業會相繼步恒大後塵，多隻曾爆發內房債務危機的內房股，股價連番急挫，並創下新低。究竟箇中誰是誰非，相信留待實質的數據，才有答案。

另外，筆者認為港股上周在內地連番出招後，曾維持在15,000點邊緣，並出現三連升，一度升到超越16,200點以上；當時投資者均普遍認為，港股可在農曆新年前扭轉劣勢，吐氣揚眉，有機會重上17,000或18,000點水平。惟原來港股弱勢始終未改，反彈只屬迴光返照。在本周未有好消息配合，加上恒大正式清盤的不利消息，港股承期指結算日，淡友再度發功，將恒指打回原形；不經意下再度跌穿10天線(約15,600點)，前路再度陷入迷茫。

筆者表示，儘管美股道指不斷創新高，港股不跟相信已是常態，但原來港股現階段比納指還要低，可謂令投資者一次又一次失望，但一定要接受此事實。港股未來走勢會受制於內地股市的變動，現階段惟有寄望2月5日在內地正式降準後，市場的流動資金會增加，令內地經濟由谷底回升，令股市氣氛回暖，帶動港股走勢有所改善及擺脫彈散的情況。農曆新年長假將至，相信到澳門的旅客會相對急升，不妨跟進澳門股的走勢，相信是短炒之選。