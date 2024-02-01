外資連續6個月掟中國股票破紀錄　轉投呢三個市場...

鑑於對中國經濟和股市的憂慮，外國投資者踏入新一年，仍然未有停止拋售中國股票。外媒統計數據顯示，全球基金1月透過港股通淨賣出價值145億元人民幣的股票，連續6個月淨賣出，創紀錄。以此計算，去年8月以來的外資拋售中國股票總額達到2,010億元人民幣。

報道指，市場的疑慮包括中國房地產困境、當局缺乏強有力的措施及對金融衍生品雪球溢出效應的擔憂，自2017年以來累計流入A股的資金已減少至約1.6萬億元人民幣。內地股市表現乏力，滬綜指在1月份已下跌超過6%。

與此同時，資產管理Vontobel Asset Management亦表示已減持中國股票，騰出資金投資巴西、印度和墨西哥等更具吸引力的國家。基金經理Ramiz Chelat表示，其Quality Growth團隊對中國股市的立場已從2022年的增持轉為深度減持，並指巴西、墨西哥和印度等提供了一系列有吸引力的成長型公司，盈利正在上調，在中國看到的情況卻相反。

Chelat稱，Vontobel已將其新興市場投資組合中，對中國內地和香港的配置比例從一年前的36%逐步下調至了19%。他提到，除了增速放緩和房地產行業信心趨弱，中國也面臨工業產能過剩的問題，拖累了盈利前景。