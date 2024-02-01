炫富要去到幾盡？品嚐「優質水」每瓶盛惠呢個價...

全球貧富懸殊兩極化已是不爭事實，惟意想不到的是，炫富的行為已由奢侈品、大屋、名車，演化至日常必須品-清水。為了追逐一瓶所謂的「優質水」，富豪們願意花費高達數百美元。教居於貧困山區，連洗臉都無水的窮人情何以堪？

外媒報道，由全球小型瓶裝商和分銷商組成的聯盟優質水協會(Fine Water Society)，近來不斷宣傳「優質水」的價值，不僅稱人們應該使用高腳杯、在合適的溫度下飲用，或與食物搭配，以此慶祝紀念日等等，該協會甚至幫助一些國家的頂級餐廳去設計專門搭配菜單的「水單」，簡直就將食水「名酒化」。

根據一份報告指出，不少富人開始追逐「優質水」。據悉，優質水協會每年都會在世界各地舉辦「品水大會」，展示來自稀有地，如夏威夷的火山岩、挪威冰川融化的冰山，及澳洲塔斯曼尼亞的晨霧水滴，或是具有收藏價值的玻璃瓶中的水，每瓶售價皆高達數百美元。評審會比較「總溶解固體」或「TDS數值」，TDS低的水更像是尚未接觸地球的雨水，TDS高的水，例如來自法國和西班牙加泰隆尼亞溫泉的Vichy礦泉水，含有豐富的礦物質，可能包括鈣、鎂、鉀或鈉等。

全球暖化下，氣候愈來愈極端，不少國家經常出現乾旱天氣，讓不少地方造成含水層和水井乾涸，部分貧困地方缺水情況甚至響起警號，日常基本需求也未能滿足。數據顯示，2022年仍有22億人口缺乏安全管理的飲用水，其中7.03億人甚至沒有基本供水服務。富人炒作「優質水」，更令水資源問題上的矛盾加深。報道稱，不少人認為購買「優質水」只是一種炫耀金錢的象徵。一名印度受薪階級婦女表示，每天都在擔心沒有足夠水可供孩子洗澡，很難想像有人會花一天的薪金去買一瓶「好水」，無法認同基本民生用水被富人貨幣化。

然而，隨着全球貧富差距愈大，報告預期未來幾年全球對「優質水」的需求將會更大。其中荷蘭頂級水製造商Veen看準印度富裕階層正在膨脹，加上他們鍾情鄰國不丹的潔淨水源，便每月向印度出口約24萬瓶水，每瓶售價達6美元(約47港元)，較一般樽裝水貴數倍。