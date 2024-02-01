中國去年財政收入突破21萬億人幣　增6.4%

中國財政部公布，去年全國一般公共預算收入突破21萬億元人民幣(下同)，按年增長6.4%。財政收入恢復性增長，31個省份財政收入全部實現正增長。

其中，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%、12%。

此外，去年全國一般公共預算支出達27.46萬億元，按年升5.4%。財政部表示，財政資金取之於民、用之於民，財政支出持續加力，重點領域保障有力。

財政部副部長王東偉指，2024年將着力擴大國內需求，擴大有效益的投資，用好國債資金，繼續安排一定規模的地方政府專款債券，適當增加中央預算內投資規模等，發揮好政府投資的帶動放大效益，激發有潛能的消費，2024年將圍繞居民消費升級方向，推動壯大文化、旅遊、教育、養老等新增長點，加大社會保障、轉移支付等調節力度，增加城鄉居民收入，提高消費意願與能力。

財政部國庫司司長李先忠表示，去年6、7月份全國一般公共預算支出小幅下降，主要是2022年同期存在一次性的大額支出，抬高了基數，使去年6、7月份增幅有所回落，這是在預期之內，不存在財政支出收縮的情況。