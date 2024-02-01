中原按揭：今年新造按息或回落至低於4厘

美國聯儲局維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘，是連續四次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明基本上可確定美息已見頂並將於年內減息，雖然聯儲局主席鮑威爾指出3月不太可能減息，但已指出年內適合減息，並且不宜太晚啟動減息，根據當地利率期貨顯示，市場預期5月減息的機會高逾90%；相信美國這次加息周期已明確結束，息率將會進入一個橫行時期，預期美國息率將於今年5月至6月開始掉頭回落。

她指出，市場已預期具周期性的息率未來將掉頭回落，而拆息回落亦可改善銀行借貸成本及企業借貸支出，年內將減息的預期下，息率對樓市將轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善，預期2024年內本港之新造按息將回落至低於4厘水平。

港息方面，王美鳳指出，與樓按相關的1個月拆息今日降至4.56%，資金水平壓力稍降，但基於拆息仍相對按息在偏高水平，令H按息仍高於以P按息計的封頂息率，故此實際按息仍以封頂息率計算，在最優惠利率P不變下，H按及P按之按息均維持不變，市場新造按息維持主要為4.125%水平。儘管美國今年內將掉頭減息，本港最優惠利率P仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，同時預期2024年內本港之新造按息將回落至低於4厘水平。

該行指，以現時市場新造按息主流低至H+1.3%、封頂息率P-1.75%(P:5.875%)/P-2% (P:6.125%)計，1個月拆息需降至低於2.825%，市場按息才可跌穿封頂息率，由於拆息在一段時間仍會維持於4厘多附近水平，故此未來首階段需待最優惠利率P下跌又或銀行下調新造樓按息率，市場按息才會掉頭回落。