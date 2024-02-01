恒地林達民：部署季內推巴域街項目第1期 涉約700伙
2024年02月01日 16:09
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林達民（中）稱，大埔美新里舊契單幢項目亦有機會於首季應市；左右則分別為布少明、陳永傑。
發展商積極籌辦活動催谷銷情，恒基地產(00012)旗下6個樓盤，周四(1日)公布將舉行「甲辰年龍騰虎躍賀歲盃」予兩間龍頭代理，以促成單位數量及成交總金額作競賽，競逐獎杯。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，旗下部門今年的頭炮全新盤為長沙灣巴域街項目第1期，涉約700伙，部署第一季推出市場。
他續指，大埔美新里舊契單幢項目亦有機會於首季推出市場。市場憧憬息口已經見頂，對地產物業價格有正面支持，展望樓市交投量或在第二季回穩，樓價可望年底回升。另將舉行的競賽，所涵蓋的6個樓盤包括長沙灣曉柏峰、啟德THE HENLEY、啟德HENLEY PARK、粉嶺北ONE INNOVALE、紅磡必嘉坊·迎匯及BAKER CIRCLE·GREENWICH。
兩大代理分別推出優惠為競賽備戰。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日起至2月29日，經該行購入上述6盤的首10名一手買家，可獲贈約8,800港元的購物大利是，優惠總值約8.8萬港元。
美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，於即日起至2月29日，透過該行選購上述6盤單位的首10名一手買家，將可獲贈價值約8,800元的五星級酒店餐飲禮券，優惠價值約8.8萬港元。