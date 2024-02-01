畢馬威：上季亞洲十大風投交易　中國佔7宗

據畢馬威2023年第4季度《風投脈搏》報告，季內亞洲區共錄得2,390筆風投交易，集資額共188億美元，中國的重點產業持續吸引大量融資，當中半導體初創企業長鑫新橋集資20億美元、潔淨科技企業華晟新能源集資2.74億美元，而人工智能和自動駕駛公司滴滴自動駕駛集資1.49億美元。市場亦關注針對於特定產業的人工智能應用，但這些企業大多仍處於非常早期階段。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮表示，目前風投市場仍然資金充裕，許多投資者都在等待環球及宏觀經濟的不明朗因素消除。亞洲地區仍有不少吸引的投資機會，不過風險投資者在出資時會較過往進行更嚴格的篩選。

中國電動車在過去18個月發展蓬勃，電動車原始設備製造商等企業正尋求在本地及國際市場擴展業務。中國電動車企業在全球尋找業務拓展機會，包括東南亞地區。由於東南亞市場單一地區規模小，電動車企業尋求開展包括充電、租賃、汽車銷售等一系列業務，為了尋求更好的電動車生態鏈發展。

畢馬威中國合夥人史韡表示，中國在電動車領域具有強大的領導地位，令電動車成為國内風險投資最具韌性的行業之一。不少大型電動車原始設備製造商正在東南亞等不同地區拓展業務。考慮到當中部分市場規模相對較小，企業均專注於提供充電、租賃到銷售的一站式綜合服務，在不同市場全方位推動電動車生態系統發展。