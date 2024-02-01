道期向上　英倫銀行將公布議息結果

美匯指數報103.625；港匯見7.8179；離岸人民幣(CNH)報7.1962；美元兌日圓報146.69；歐元處1.0783；英鎊報1.2651。金價報2,041.26美元。油價微跌，布油報80.42美元，紐油處75.74美元。比特幣跌至42,196美元。道指期貨升26點。

焦點數據：

20:00 英國官方指標利率

20:30 美國1月Challenger裁員人數

21:30 美國去年第四季非農業生產力

21:30 美國申領失業救濟人數

22:45 美國1月製造業採購經理指數

23:00 美國去年12月營建開支

23:00 美國1月ISM製造業指數

●港股經過慘烈的1月份，2月首個交易回穩。恒生指數曾漲320點，高見15,805點後回吐，收市報15,566點，升81點或0.52%。國企指數收報5,223點，升29點或0.57%；科技指數收報3,065點，升60點或2%。

-傳李澤楷放售旗下基金公司柏瑞投資。

-阿里巴巴傳考慮出售銀泰，已與幾家公司接觸。

-傳安踏旗下Amer美IPO擬低於下限定價，收入依賴中國惹憂。

-據報華為零部件供應不及時，影響三車企旗艦車交付。

-比亞迪成電動車一哥 大鱷嘆「心碎」，籲西方反擊。

●滬深三大指數個別發展。滬綜指收報2,770點，跌17點或0.64%，成交3,375.48億元人民幣(下同)；深成指收報8,240點，升27點或0.34%，成交3,654.51億元；創業板指數收報1,589點，升15點或1%，成交1,504.66億元。

內地經濟：

●官媒：市值管理不是單純股價管理，更不能等同股價上漲。

●中國去年財政收入突破21萬億人幣，增6.4%。

●中指院：去年百城二手住宅均價累跌3.53%。

●調查：4成美企對中國前景更樂觀，惟43%今年不打算擴大投資。

●1月財新中國製造業PMI報50.8，與上月持平。

香港經濟：

●金管局：息率走勢仍不確定，港元拆息或續處較高水平。

●金管局維持貼現窗基本利率不變。

●滙豐維持最優惠利率5.875厘不變。

●渣打維持港元最優惠貸款利率6.125厘。

●中銀香港維持港元最優惠利率不變。

●恒生維持港元最優惠年利率不變。

●經絡：港加息周期已完結，對樓按市場相對正面。

●外資連續6個月掟中國股票破紀錄，轉投呢三個市場...

外地經濟：

●DWS料聯儲局3月或透露具體減息條件。

●炫富要去到幾盡？品嚐「優質水」每瓶盛惠呢個價...

●通脹放緩速度超預期，巴西央行連續5次會議減息0.5厘。

●南韓1月出口按年增長18%，半導體出口大升五成。

●「新債王」岡拉克：美今年陷衰退，鮑威爾帶走「金髮姑娘」。

●畢馬威：上季亞洲十大風投交易，中國佔7宗。

企業消息：

●高通季度收入勝預期，惟指引遜色，股價市後跌。

●傳摩通花旗等大型銀行重返抵押貸款債券市場。

●德銀計劃裁員約3500人，回購57億元股份。

●金融業續削員！瑞銀擬裁減90個亞洲財管及投行職位。

●貝恩資本睇好印度市場，計劃5年內投資546億元。

●美商業地產危機燒到日本，青空銀行恐損手，股價勁插21%。

●穆迪：去年美企違約數量增近兩倍，創疫情以來最高。