菜鳥進駐深圳盒馬推優惠　港人買年貨最低4蚊運費直送港

臨近農曆新年，大量港人北上深圳掃年貨。據香港入境處數字顯示，僅1月27日香港就有近30萬人次北上內地。港人正「爆買」深圳各大超市，有網友稱，在靠近福田口岸的深圳皇庭盒馬，店內隨處都可聽見「港式粵語」。

菜鳥日前聯手深圳盒馬7家門店為香港顧客提供深港郵寄優惠。活動期間(2月1日-2月10日)，首公斤僅3.8元人民幣運費即可將盒馬好貨送抵香港的菜鳥自提點。在當天17點前落單，次日送達。此外，在深圳盒馬皇庭廣場店，菜鳥工作人員還將在現場設立臨時服務點，並為到店消費的香港顧客限量派送新春福袋。

盒馬數據顯示，在剛剛過去的2023年，端午、中秋等節日的禮盒銷量均高於近幾年同期水平。盒馬年貨節商品負責人蔡丹萍表示，今年上綫了兩百餘款高質價比的春節禮盒，以滿足內地和香港消費者的不同送禮需求；其中400元人民幣以下的達八成，主打「好貨不貴」。

「考慮到春節消費要能買到實惠，送禮還要『有面』，100元至400元人民幣是消費最高頻的價格區間。」蔡丹萍介紹，其中一款「盒家歡堅果禮盒」裏有六小罐堅果，價格138元，通過供應鏈優化，售價較去年同類產品198元的定價降低了三成。

據菜鳥工作人員吳小姐介紹，像港人過年常置辦的曲奇、堅果、罐裝燕窩、海味乾貨等食品都可以運到香港，利是封、春聯、公仔等「年味商品」也均在可運清單內。「香港顧客不論在盒馬、山姆還是COSTCO置辦年貨，均可通過菜鳥集運APP將部分商品寄到香港，即買即寄、過關唔使再拎住一袋二袋。」