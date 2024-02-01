客戶存5萬人幣以上可讓子女享免費補習？浦發行咁解畫...

內媒報道，近日網上流傳訊息指，浦發銀行北京東花市支行推出針對小學語數英作業的免費輔導服務，由該行員工帶班，希望孩子們在溫馨的環境中學習，不會虛度寒假。不過，報名條件是該行存款5萬元人民幣(下同)以上的客戶。有網友調侃指，「存款500萬豈不是天天輔導了？」又有網友表示，「輔導費比5萬存款的利息高多了，這個划算。」。

報道引述浦發銀行東花市支行工作人員稱，輔導作業的資訊是屬實的，「剛開始是我們內部商量的，可以幫我們附近的居民和客戶輔導下孩子作業，但這兩天收到了很多來信，不同居民有不同需求，還有希望我們輔導初高中學生的，但具體細節領導還沒敲定好。」他又表示，目前仍未開始實施，具體幾時開始不太清楚，因該行所屬分行也知道，還要經過分行同意。

據了解，這項活動於周二(1月30日)推出，由於細節仍沒敲定，所以現在仍未有家長報名。對於「存款5萬」的前置條件，工作人員稱剛開始是這樣想，每天輔導1或1.5個小時，但具體細節還需領導再商量。其向內媒確認，作業輔導是完全免費，「因為銀行不是教育機構，肯定是不收費的。」

該支行一名客戶經理隨後表示，剛開始是想服務社區，希望可以在輔導孩子作業上幫忙，就把這個想法發到客戶群，被別人轉發出去。「我們也是第一次弄，很多客戶前來諮詢，超出了我們原來的設想。」

該客戶經理確認，目前這個活動已經暫停，因為影響有點大，但平常仍會舉辦一些小手工活動，家長可以帶孩子過來體驗。