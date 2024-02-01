仲量聯行：去年第四季亞太區商業地產投資額升至316億美元

仲量聯行周四(1日)公布的數據和分析顯示，2023年第四季亞太區商業地產投資活動按年上升約3%至約316億美元，扭轉連續7季投資額下跌的局面。而過去一年對亞太區而言充滿挑戰，整體投資額按年下降17%至約1,068億美元，而去年第四季度的交投量增加，為該地區帶來一定支持。

去年第四季度投資額，香港及澳洲分別錄得約21億及43億美元，按年增長約6%及14%，主因是期間本港錄兩宗大型寫字樓收購，澳洲則受零售業改善所帶動。

該行香港資本市場部主管陳國章指出，去年下半年本港投資市場涉及企業/用家入市的成交額較同年上半年增加約1.05倍，反映用家在商用物業市場的主導地位增強。預計成交額的增長趨勢將於2024年持續，主要受零售用家的持續需求所帶動。

此外，內地投資復甦，連續兩季領先亞太區，是第四季度交投最活躍的市場，而投資額按年增長約50%至約111億美元。與此同時，物流及住宅等行業表現亦跑贏其他行業，當中物業只減少約5%至65億美元，住宅則增約24%至約15億美元。不過，內地受利率走勢、重新定價及出租率等不確定性的影響，寫字樓投資持續萎縮，按年下降約13%至約137億美元。

去年第四季新加坡的投資額則錄得最大降幅，按年下跌約29%至約18億美元。然而，亞太區2023年第四季度的跨境投資額按年少約64%至約3億美元，新加坡則為最活躍的跨境投資者，在亞太區大規模收購酒店和物流項目，佔季度投資額的約36%。

同時，期間日本的投資額按年則下降約53%，回落至約44億美元，主要由於投資者憂慮日本銀行終止負利率政策，繼而影響他們對寫字樓資產的興趣。

至於南韓於2023年第四季的投資額約42億美元，按年少約7%，儘管該國對本土資金有強烈的偏好，市場仍錄得大額寫字樓物業交易，為投資額帶來貢獻。此外，租賃市場保持穩定，空置率偏低且租金錄得正增長，惟投資情緒較為審慎，導致交投活動有所放緩。

仲量聯行亞太區資本市場行政總裁Stuart Crow表示，鑑於債務成本居高不下，亞太區投資者仍然保持謹慎。2024年減息的前景有可能扭轉當前的趨勢，但我們預計各個行業的投資者分化將更明顯，特別是物流、36563工業和住宅等備受亞太區投資者青睞的領域。

該行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler稱，去年底閒置資金有所下降，顯示投資者將資金投入亞太區商業地產市場，面對當前的市場挑戰選擇進行長線投資。2024年利率走勢將成為投資活動的決定性因素，而部分地區規模較大的市場將面臨更大拋售壓力。