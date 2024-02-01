金監總局：對港澳險企原則與中資無異　跨境保險通暫不試辦

國家金融監督管理總局周四(1日)對林曉輝委員有關「支持港澳保險公司在深圳設立分支機構」的提案作出回應。回覆中，國家金融監督管理總局指，《中華人民共和國外資保險公司管理條例》規定，包括港澳保險公司在內的境外保險公司在中國境內設立外資保險公司總資產應不少於50億美元。考慮到港澳保險公司普遍規模較小，《〈內地與香港/澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》服務貿易協定》允許港澳保險公司經過整合或戰略合併組成集團的方式滿足50億美元總資產要求。對於已依法設立的港資、澳資保險機構，金融監理總局及屬地監理局堅持內外資一致的原則，對港資、澳資保險公司實施與中資保險公司相同的監理原則及標準。

另金融監理總署亦公布了對王思東委員關於推進「跨境保險通」的提案回應。在回覆中，國家金融監督管理總局指出，「跨境保險通」指的是港澳保險機構毋須在內地設立商業存在，可直接向內地消費者跨境銷售保險產品。上述建議與《中華人民共和國保險法》中對保險業務經營主體的要求以及對境內保險投保的要求有衝突。港澳的保險監理政策、產品費率、產品銷售等政策與內地有較大差異，若在不設商業存在的前提下在內地銷售保險產品，可能不利於保護消費者合法權益。因此，「跨境保險通」涉及法規、金融監理、消費者保護等多面向因素，現階段直接進行試辦的時機尚不成熟。