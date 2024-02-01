【多圖】新界兩房銀主盤僅以223萬「車位價」拍出

有新界兩房住宅銀主單位僅以「2字頭」拍賣售出，屬車位價，呎價只5,000多港元。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，臨近農曆新年，市場氣氛一般，周四(1日)舉行的拍賣會出席人數不多，約有30至40人，不過，買家集中競投個別物業，期間共售出兩項住宅銀主盤，而拍賣前亦售出兩項物業，計有住宅及舖位。

拍出項目包括元朗安興街祥康樓中層A3室兩房唐樓銀主盤，減價10萬元，以188萬港元翻拍，獲兩組買家出價，最終以223萬元賣出，較開價高35萬元或約18.6%，新買家料為投資者。以單位實用面積約443方呎計算，成交呎價約5,034元。

另一項拍出物業為港島西半山豪宅銀主單位，為干德道僑星閣A座低層B室，實用面積約894方呎，亦減價60萬元，以990萬元推拍，獲兩組爭購，最後以1,070萬元沽出，比開價高約80萬元或約8.1%，呎價約11,969元屬中小型單位水平。

至於拍賣前則分別售出葵涌昌鴻大廈低層D室兩房銀主住宅，單位實用面積約295方呎；以及旺角總統商業大廈2樓雙號舖，建築面積約154方呎，連租約以約120萬元賣出，呎價約7,792元。