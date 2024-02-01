陸秉鈞：微軟業績拆解 有咩過人之處？

微軟(MSFT.US)再次公布了多項指標都超過市場預期的業績。作為作者兩隻最愛的美股之一，筆者希望以較深入角度為大家分析，但礙於篇幅所限，是次先以客觀的數字為大家拆解；下期再為大家帶來主觀分析。

三大業務全部優於市場預期

超預期的季度總收入達到620億美元(市場預期：611億美元)，較上年增長17.6%；每股收益2.93美元(市場預期：2.78美元)，較上年增長33%。微軟發展數十年，市值超過3億美元，業務和產品一定不會少，但它簡單的區分為三大業務，分別是：個人計算機業務、生產力和商業業務、智能雲業務。

首先是「個人電腦」業務，本季營收168.9億美元(市場預期：168.02億美元)增長19%。這部分包括了遊戲業務。在微軟收購動視暴雪後，這季度季Xbox內容與服務收入較上年增長61%。微軟表示這份貢獻了當中的55%的增長；Windows操作系統收入年增9%；搜尋和新聞廣告服務收入年增8%。微軟不久前才宣布將針對遊戲部門裁員1,900人，裁員比例佔遊戲部門總人數的8%，單單是成本減輕，已經可以為這份業務今年的增長帶來持續貢獻。

其次是「生產力與商業」業務，本季營收192.5億美元(市場預期：190.3億美元)，增長13%。其中，Office商業產品及雲端服務年增了15%，但Office商業產品收入下降了17%，微軟稱這是由於消費者持續轉向其云服務；Office消費者產品及雲服務年增5%，微軟365訂閱數增長16%至7,840萬；商業社交網站LinkedIn收入年增9%；商業應用Dynamics產品及雲端服務收入年增21%。

最後是微軟「增長火車頭」–「智慧雲」業務。這業務季度營收258.8億美元，較上年增長20.4%，超預期(市場預期252.9億美元)。其中，Azure雲服務收入增長30%，高於預期28%至29%的增幅。這30%內的其中6%增長由「對AI需求」所帶動的。

富途證券首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)