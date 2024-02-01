新都城套三房放盤10日急劈百萬　終賣770萬

藍籌屋苑都要大劈價才有承接，將軍澳新都城套三房單位，放盤約10日，減價約100萬元，終以770萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層H室，兩房間隔，實用面積約436方呎，成交價608萬元，呎價約13,945元，新買家為同區客，屋苑兩房單位呎價罕見低於1.4萬元。

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九龍區

●利嘉閣鄭天樂稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街53號中層A室，實用面積約656方呎，三房間隔，望內街景，新買家為區內換樓客，原業主最初企硬650萬元的叫價，經代理協商近兩星期，最終以635萬元成交，呎價約9,680元。

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新界區

●香港置業傅志煌表示，將軍澳新都城3期3座低層F室，實用面積約626方呎，套三房間隔，放盤約10日後獲區內客接洽，議價後減價約100萬元，以770萬元承接，呎價約12,300元，買家為分支家庭客。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑11座中層D室，實用面積約490方呎，兩房間隔，放盤3星期，叫價650萬，獲買家以642萬元承接，呎價約13,102元，原業主於2015年7月以618萬元購入，約9年帳面僅升值24萬元，連使費近平手離場。

●中原徐可志指，馬鞍山銀湖．天峰7座高層F室，實用面積約564方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價828萬元放售，最新以788萬元易手，呎價約13,972元，新買家為用家。

●中原黎宗文稱，大圍金禧花園5座中層H室，實用面積約340方呎，兩房間隔，1月初開價約550萬元，日前議價後以490萬元易手，呎價約14,412元，累減約60萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍居屋美松苑C座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，放盤僅3日，未補價第二市場叫價480萬元，最終零議價以480萬元沽出，呎價約7,442元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田居屋愉田苑A座高層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望市景，放盤1個月，已補價自由市場原先叫價490萬元，累減105萬元，以385萬元成交，呎價約8,262元，累積減幅約21%。

●中原楊頌堯表示，大埔嵐山9座低層A室，實用面積約196方呎，開放式間隔，享內園景，放盤開價約268萬元，議價後以248萬元易手，呎價約12,653元，原業主持貨約9年，帳面獲利70萬元。

●中原余俊文表示，荃灣1月錄約83宗二手買賣，按月彈升約四成，當中麗城花園2期1座高層B室，實用面積約572方呎，三房間隔，享全海景，去年12月開價670萬元，隨後減至640萬元，終以638萬元沽出，呎價約11,154元。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣曉峰園1座低層F室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原先開價680萬元連車位放售，最終以548萬元成交，呎價約10,037元，而車位則以60萬元成交，即共涉資608萬元。

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