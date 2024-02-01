發展商設競賽「鞭策」地產代理跑數 有咩獎品？
2024年02月01日 21:35
東網電視更多新聞短片
近日豪宅交投增多，赤柱洋房項目趁勢軟銷，發展商揚言目標呎價約7萬元。另有發展商為代理舉行競賽，冀通過增加競爭性，刺激樓盤銷情。
●恒基6個樓盤舉行盃賽刺激銷情
恒基地產(00012)旗下6個樓盤，周四(1日)公布將舉行「甲辰年龍騰虎躍賀歲盃」予兩間龍頭代理，以促成單位數量及成交總金額作競賽，競逐獎杯。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，旗下部門今年的頭炮全新盤為長沙灣巴域街項目第1期，涉約700伙，部署第一季推出市場。兩大代理分別推出優惠為競賽備戰。
●赤柱SOLACE洋房 擬公司轉讓形式賣
由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目名為SOLACE。該公司地產部總監陳玉成於周四(1日)表示，項目涉及6座洋房，實用面積約2,496至2,787方呎，會以公司轉讓形式出售，目標呎價約7萬元。上半年會主力推售上述樓盤，該盤已屆現樓，現正安排代理率先參觀，均附連裝修，部分將連家具出售。
●觀塘Bal Residence削20伙定價最多12%
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周二(1日)再修訂價單1號，將其中20個單位的定價削減10至12%，連同折扣計，最新折實價較去年2月最初推出時已降低最多23%。而價單之中的入場戶5樓F室，是次未有再下調定價，折實價為490.34萬元，折實呎價約14,050元。新價單將於下周一(5日)生效，並同日起以先到先得形式發售。
●屯門掃管笏凱和山連平台戶呎價約11,686元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(1日)以招標形式售出第5座1樓A室連平台特色戶，單位實用面積700方呎，三房間隔，連407方呎平台，成交價818萬元，呎價約11,686元。
●啟德維港1號三房售1,873萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周四(1日)以1,873.6萬元售出2A座26樓A室，屬三房一套連工人套間隔，按單位實用面積763方呎計，呎價約24,556元。
●大埔白石角朗濤單日沽兩伙 共涉8,452萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(1日)連沽兩伙，共涉8,452.3萬元。包括第5座11樓B室，實用面積1,773方呎，四房間隔，連同1個車位以4,303萬元售出，呎價約 元。
●佳明旗下3盤送足金金飯碗作招徠
佳明集團(01271)旗下3個住宅項目，於周四(1日)公布推出「新春置業3重奏」優惠。集團營業及市務總監馮倩平指，由2月5日(下周一)至2月29日，凡購土瓜灣明雋或青衣明翹匯各首5名買家，將可獲贈價值分別約6.8萬和12.8萬元的足金金飯碗乙隻，購買何文田明寓首2名買家將可獲贈約28.8萬元的足金金飯碗乙隻，優惠總值逾150萬元。