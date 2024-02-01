發展商設競賽「鞭策」地產代理跑數　有咩獎品？

近日豪宅交投增多，赤柱洋房項目趁勢軟銷，發展商揚言目標呎價約7萬元。另有發展商為代理舉行競賽，冀通過增加競爭性，刺激樓盤銷情。

●恒基6個樓盤舉行盃賽刺激銷情

●赤柱SOLACE洋房 擬公司轉讓形式賣

由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目名為SOLACE。該公司地產部總監陳玉成於周四(1日)表示，項目涉及6座洋房，實用面積約2,496至2,787方呎，會以公司轉讓形式出售，目標呎價約7萬元。上半年會主力推售上述樓盤，該盤已屆現樓，現正安排代理率先參觀，均附連裝修，部分將連家具出售。

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