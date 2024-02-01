美股3大指數向好 紐約社區銀行再挫7%

美股3大指數早段向好，道指升64點，報38,215點；標指升22點，報4,868點；納指升109點，報15,273點。港股夜期報15,697點，升97點；高水131點。

展望後市，市場對聯儲局減息的時間點預期有所推遲，意味着利率會保留在高位更長時間。

不過，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，仍然對今年股票及債券回報跑贏現金(存款利息)持樂觀態度。他仍然認為，美國經濟最有可能實現「軟着陸」情景，因此投資者應該繼續保持倉位。就股票而言，摩根資管對美國和亞洲市場仍持建設性看法；債券方面則看好發達市場政府債券。

企業消息方面，財務狀況備受市場質疑的紐約社區銀行(NYCB)股價未止跌，周四早段續挫7.19%。

高通指引本財政季度收入89億至97億美元，以中間值93億美元計按年原地踏步，其中晶片銷售收入指引介乎76億至82億美元，以中間值79億美元計按年微跌0.52%；其股價早段跌3.55%。

美國大型藥廠默沙東公布業績，並預計今年度銷售額將在627億至642億美元之間，按年增增幅最高達6.8%。分析師平均估計2024年銷售額為635億美元。該公司股價升2.48%。