東方日報B2：下月減息無望　美匯續強

美國聯儲局在最新一次議息會議上按兵不動，把聯邦基金利率目標區間維持在5.25至5.5厘，符合市場預期。不過，聯儲局主席鮑威爾表明，3月減息機會不大，撲熄了此前市場預計首季度會開始減息的憧憬，惟同時透露，聯邦公開市場委員會(FOMC)將會在下次會議上深入討論資產負債表的問題。由於美國利率維持在高位更長時間，加上經濟表現相對其他發達經濟體更強，推動美匯指數周四(1日)曾升至103.81，於7周高位附近徘徊。

鮑威爾在議息後的新聞發布會上的言論，FOMC委員都認為目前通脹回落趨勢良好，但真正減息的時機，要等到對通脹持續向2%的目標水平邁進「有更大信心」(Greater Confidence)。他指出，今次會議上，委員會都覺得3月不太可能有足夠的信心去減息，因此3月份減息並非聯儲局預期的「基本情景」，希望接下來有更多數據支持通脹持續回落的趨勢。

ING銀行環球市場主管Chris Turner指出，聯儲局淡化了3月減息的可能，為美元提供了支撐；市場更關注的還有新一輪地區銀行危機的苗頭，如果真有一輪地區銀行倒閉潮，美元匯價可能會進一步上揚。

縱使聯儲局已經表明3月減息機會甚微，但反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場交易員仍然覺得3月份有35.5%的機率減息0.25厘。而市場之所以繼續押注當局減息，很可能是出於對新一輪銀行業危機的擔憂。

鮑威爾亦提到聯儲局計劃在3月會議上開始深入討論資產負債表問題。他表示，本輪緊縮周期以來的縮表(又稱「量化緊縮」，即聯儲局減持手頭上的債券，從而抽走市場的資金)的過程進展不錯，又稱沒必要等到隔夜逆回購協議(RRP)使用額度徹底歸零了才放慢縮表。RRP是聯儲局另一項收緊多餘資金流動性的工具，銀行可以把多餘的現金存入RRP，以賺取利息回報。一般而言，當RRP使用額度見底，則意味銀行「水緊」，手頭上並沒有多餘的現金。

美股3大指數周四早段做好，道指曾升109點，報38,259點；標指升26點，報4,872點；納指升127點，報15,291點。美國上周首申領失業救濟人數為22.4萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為189.8萬人。另外，1月ISM製造業採購經理指數(PMI)報49.1，高過預期。

展望後市，市場預期聯儲局減息的時間點有所推遲，意味利率會保留在高位更長時間。惟摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰稱，仍對今年股票及債券回報跑贏現金(存款利息)持樂觀態度。他仍然認為，美國經濟最有可能實現「軟着陸」情景，因此投資者應該繼續保持倉位。就股票而言，摩根資管對美國和亞洲市場仍持建設性看法；債券方面則看好發達市場政府債券。