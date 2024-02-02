專家樓評：申請預先批核按揭　助買家安心置業

本港樓價顯著回調，有人認為現時是買樓的好時機並打算趁低吸納。不過，近期銀行對按揭業務取態保守，買家或會擔心銀行批出的按揭條件不如預期而大失預算。如想消除此疑慮亦有方法，買家可透過「預先批核服務」以「先批按揭再去買樓」。

非固定收入人士最受惠

「預先批核服務」指準買家未簽約買樓前先向銀行申請按揭，待買家購買物業及正式簽約後，銀行便可直接批出按揭。此舉可讓準買家在未簽約買樓前了解銀行取態，以及自身貸款能力，避免在簽訂臨時買賣合約後才知道無法過入息審查，此服務適合於非固定收入人士，如以現金出糧、自僱及沒有稅單的買家。

預先批核服務的申請程序與一般按揭申請相近，申請者須填寫預先批核申請表，並提供身份證明、近3個月入息證明（非固定收入為近6個月）及住址證明等文件。與一般按揭最大分別為申請者毋須提供「臨時買賣合約」。銀行在收到申請後，便會審核申請者的信貸紀錄，過程需時約一至兩星期，如涉及按揭保險則需時約兩至4星期。

成功批核後，銀行會提供一份書面證明予申請者，內容包括按揭息率、還款年期及獲批金額等資料。預先批核設有有效期，一般為一個月內，個別銀行的有效期更可長達至90天，屆時買家只需要補交臨時買賣合約。假若提取貸款的日期已超過預先批核的期限，準買家或需補交資料。

對於一些另類物業如銀主盤，有機會涉及業權轇轕及物業改動等問題，銀行審批按揭時可能會有特別考慮。另外，銀行對事故單位的取態亦十分保守，一般會出現估價不足甚至拒批按揭的情況。透過預先批核，買家可以確定這些物業是否能獲得貸款，從而避免在交易過程中遇到麻煩，大失預算。

預先批核服務可助準買家在入市前做好預算，安心入市，惟不是每間銀行都會提供按揭預先批核的服務，如節省時間，可透過專業的按揭轉介公司查詢及協助配對至合適的銀行。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦