陳鳳珠：今年內地汽車銷量勢持續上升

中國工信部表示，去年內地汽車出口按年增長57.9%至491萬輛，首次成為全球第一。內地的汽車出口量於2021年達到201.5萬輛，2022年為311.1萬輛，新能源汽車出口至歐洲及東南亞市場持續增加。

3造車新勢力交付量續增

新能源車產銷料升兩成

工信部表示，去年內地汽車產銷分別按年上升11.6%及12%分別至逾3,000萬輛，創歷史新高，預期新能源車產銷今年將有望錄得兩成增長。不過，由於部分國家或地區實施保護主義，且大部分新能源車企業仍未錄得盈利等情況下，外部仍存在很多不明朗因素。乘聯會亦預計今年將為車市銷售的大年，料今年乘用車總體零售銷量將按年增加3%至2,220萬輛。

日前美國商務部表示內地製造的電動車構成重大國家安全風險，而美國政府或考慮對內地的汽車加徵關稅，美國已多次嘗試影響內地的汽車出口，但預期對內地汽車發展並不會構成太大負面影響。今年開局以來，本港上市的汽車板塊持續向下，但預期今年仍有換車需求，整體汽車銷情料可繼續保持增長。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)