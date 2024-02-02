道指升369點　油價低收逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.23%，報103.03；港匯見7.8196；離岸人民幣(CNH)報7.1871；美元兌日圓處146.49；歐元報1.0874，英鎊報1.2746。金價處2,055.56美元。布油報78.86美元，紐油報74.23美元。比特幣升1.1%，報4.3萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報38,519點，升369點或0.97%；標指收報4,906點，升60點或1.25%；納指收報15,361點，升197點或1.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,623點，升56點或0.36%。

●2月恒生指數夜期收報15,688點，升88點，高水122點，成交14,740張。

●紐約期油收報每桶73.82美元，跌2.03美元或2.67%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.7美元，跌1.85美元或2.29%。

●紐約期金收報每安士2,071.1美元，升3.7美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,622點，跌8點或0.11%；德國DAX指數收報16,859點，跌44點或0.26%；法國CAC指數收報7,588點，跌68點或0.89%。

●蘋果公司首季度業績勝預期，中國市場銷售挫近13%。

●美國上周首申失業救濟人數22.4萬，高過市場預期。

●美國1月ISM製造業PMI意外升至49.1，新訂單大漲。

●英倫銀行維持政策利率5.25厘，符合預期。

●Meta宣布回購500億美元股票，首次派發股息。

●亞馬遜去年第四季收入升14%，勝預期。

●現貨ETF所持比特幣創新高 花旗：短期內難有影響

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