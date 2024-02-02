蘋果季績佳不敵大中華區收入跌13%　股價市後跌3%

蘋果公司(Apple Inc.)公布截至去年12月底止的2024財年首季業績，收入1,195.75億美元，按年升2%，勝預期的1,179億美元，打破連續四季收入下滑的局面；純利達339.16億美元，上升13%；每股盈利2.18美元，高於預期的2.1美元。大中華區銷售急挫13%，幸獲歐洲市場回升所抵銷；整體iPhone銷售增長6%，不過iPad銷售勁跌25%，拖累股價在市後延長交易時段急跌近3%，報181.45美元，全日則收報186.86美元，升1.3%。

中國是蘋果在其中一個最重要的市場，可惜其於大中華區收入失利，更是唯一收入下跌的地區，收入勁挫30.86億美元或13%至208億美元，外界可能擔憂該地區對蘋果需求下降，事實上蘋果也正面對華為等本土企業的競爭。此外，亞太其他地區收入增長未算標青，僅增6.27億美元或6.6%；不過歐洲收入則大升27.16億美元或9.8%至303.97億美元；美洲收入也不俗，達到504.3億美元，增11.52億美元或2.3%。

環顧各產品收入，iPhone仍是蘋果最好賣的產品，收入增加6%至697.02億美元；其次是服務，收入達231.17億美元，增長11.3%；惟穿戴設備跌11.3%至119.53億美元；iPad銷量更挫逾25%至70.23億美元。

此外，行政總裁庫克(Tim Cook)在業績電話會上賣關子，表示今年稍後時間會有與人工智能(AI)相關的技術發布。

蘋果每股派發24美仙股息，表示季內在股息及股票回購上花費近270億美元。此外，蘋果並沒有提供截至3月的季度指引。