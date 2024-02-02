Meta上季業績超預期兼首次派息　股價市後漲15%

「美股七雄」之一、社交平台Facebook母公司Meta上季業績勝預期，更首次宣布派息，Meta股價在市後延長交易時段急升15%，報454.81美元，全日則收報394.78美元，升1.1%。

期內，純利按年增兩倍，達到140億美元；由於網上廣告業務持續反彈，收入達401億美元，按年升25%，好過預期的391.8億美元，增速是自2021年中期以來最快；每股盈利5.33美元，超預期的4.96美元。Meta宣布派發股息，每股0.5美元，並宣布回購500億美元股票。

用戶數據方面，期內，每日活躍用戶(DAU)為21.1億，勝預期的20.8億；每月活躍用戶(MAU)30.7億，多過預期的30.6億；每月每戶平均收入(ARPU)13.12美元，也多過預期的12.81美元。至於其他業務，Reality Labs部門收入各超過10億美元，不過虛擬實境(VR)部門卻錄46.5億美元虧損。

Meta過去一年財務復甦，部分是由中國零售商推動。拼多多旗下跨境電商平台Temu及快時尚零售商SHEIN一直在Facebook及社交平台Instagram投放廣告，來自中國廣告商的收入佔Meta全年銷售的10%，增長5個百分點。

Meta表示，截至去年底，員工人數為67,317人，裁員後按年減少22%。行政總裁朱克伯格表示，Meta將繼續投資人工智能(AI)及運算基礎設施的建設，以處理更大的工作量。惟這種增長將在不大增人手的情況下實現。他指，該公司的招聘工作積壓嚴重，因為仍在進行與去年裁員相關的組織變革，並在投資增加的領域增添人手。至於該公司正在進行的招聘計劃，他指增加的人數將相對較少，因為希望保持精簡。

業績展望方面，Meta預計，今年首季收入將介乎345億至370億美元，分析師預計為338億美元；並預期今年費用將在介乎940億至990億美元。