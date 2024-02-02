耀才獲港交所特許　為客戶免費奉送即時串流報價

集團欣喜獲港交所特許，由即日起為現有近560,000個戶口，無條件開通即時串流報價(Lv1)；已下載耀才證券(寶寶)APP的客戶，只需更新最新版本的交易程式，便可立即免費獲得港股即時串流報價(Lv1)、買入/賣出串流報價及買入/賣出的數量都會即時跳動。

集團執行董事兼行政總裁許繹彬認為，在現今投資市場訊息萬變，而且要分秒必爭，投

資者必須要有精準而快捷的報價，才能在股票市場中無往不利；倘若客戶要用昂貴的成

本來換取市場資訊，在現今港股處於乍暖還寒的狀態下，無疑是加重投資者的成本；適

逢港交所推出企業數據固定月費計劃，集團便立即申請。

他表示，儘管參與會有一定的成本，但能為客戶帶來即時串流報價的體驗，讓客戶把握市場每個即時機遇，從而可令交易成本降低，在股票市場上能迅速多走幾轉，公司認為是非常值得；更希望藉此新增的即時串流報價(Lv1)服務，能令所有耀才客戶捉緊港股反彈的每個重要時機。