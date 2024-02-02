美團組織架構調整 無人機及港外賣業務向王興匯報

本次組織調整主要包括，對到家事業群、到店事業群、美團平台、基礎研發等進行整合，共同向美團高級副總裁王莆中匯報；大眾點評、SaaS、騎行、充電寶等業務，將由美團高級副總裁張川負責；無人機、境外業務將匯報給王興；其他組織保持不變。

另外，在國際化與科技兩個方向業務上，王興在郵件中直接點名，稱無人機和境外業務要直接向他報告。境外業務指的是美團之前在香港推出的外賣品牌KeeTa。

近年來，美團已多次進行組織架構調整，尤其是本地生活，肩負美團本地生活業務使命的是王莆中，此次組織架構調整，美團把此前張川負責的到店事業群劃給王莆中，將到店與到家業務整合。

對於此次調整背後原因，報道引述接近美團的知情人士指，到店與到家業務適合協同發展一直是產業共識，此次整合也在意料之中，團購與外賣在供給側重點合度較高，是在以不同履約方式滿足消費者的需求。

知情人士又指，去年以來，本地生活的行業格局出現諸多新變化，將商戶、用戶及需求重合度較高的業務整合起來共同發展，提供最完整的本地消費體驗也變得更加重要。