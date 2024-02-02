調查：近七成CEO視AI為公司最大顛覆性機遇

艾睿鉑（AlixPartners）發表的顛覆指數顯示，全球行政總裁（CEO）在新的顛覆時代中最關注地緣政治、技術創新、氣候變化和清潔能源轉型及宏觀經濟環境四大領域，他們普遍將人工智能(AI)技術視為公司最大的顛覆性機遇。

調查指出，66%的CEO表示擔心2024年美國總統大選對其公司產生影響，68%稱中美緊張局勢正在迫使他們調整戰略。41%受訪者稱利率不穩定和通貨膨脹的威脅依舊，約三成人仍然認為經濟存在衰退的潛在風險。

在技術創新上，68%高層認為以生成式人工智慧為首的新技術，是未來一年最大的顛覆性機遇，惟63%的CEO承認他們的公司跟不上技術變革的步伐。氣候變化和清潔能源轉型是現今的重點議題，大多數商業領袖亦因此而感受到來自政府和監管機構（68%）、投資者和董事會（64%）、客戶（58%）以及員工和團隊（57%）的壓力，要求公司就環境問題表態；37%的商業領袖表示，環境問題對公司有所影響。

值得留意，近60%的CEO擔心因顛覆變革讓他們會失去工作，幾乎所有CEO都預計在未來一年會需要重塑公司的商業營運模式。

據調查顯示，全球高層將新技術視為他們公司最大的顛覆性機遇，並特別強調人工智慧將是在接下來一年最重要的數字化進步領域。30%的全球商業領袖表示，人工智慧是他們公司在接下來的12個月首要解決的技術，重要性淩駕所有其他技術。然而，調查同時發現，他們還沒有充分利用這個機會。目前有59%的高管正在投資生成式人工智慧，但只有28%的人稱已經將其融入進組織和工作流程中。

在中國，25%高層認為人工智慧是2024年需要解決的頭號數位問題，29%認為是資料分析與視覺化，27%認為是供應鏈流程的數字化。許多高層1也注意到與人工智能相關的擔憂仍亟待解決，包括缺乏人情味、倫理考量、法律和監管合規問題，以及準確性和可靠性依然不足的問題。

針對中國商業領袖所困擾的其他事情，79%受訪者表示他們的公司在去年經歷了持續和加速的變化，但過半數稱變化速度之快導致許多員工的技能已經過時。另外，49%受訪者表示，公司的供應鏈顛覆在未來12個月內的時間將會更加艱難。近80%高層直言面臨的壓力日益增長，包括員工、消費者、投資者/董事會、以及監管都在要求公司就環境和社會問題作出表態。

《2024年艾睿鉑顛覆指數》訪問了全球超過3,000名CEO和高級管理人員，當中包括20%來自中國的受訪者，以揭示最新的全球商業焦點。