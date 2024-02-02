港府擬短期就規管虛擬資產場外交易展開諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌「財庫論」表示，虛擬資產生態圈包括一些場外交易所(Over-the-counter, OTC)，多數以實體鋪或網上平台形式營運，容易接觸到普羅大眾。因此，政府認為有需要把場外交易所納入監管，並將於短期內就擬議的監管框架展開諮詢，期望市民和持份者踴躍表達意見。

他指，財庫局亦正與香港金融管理局就穩定幣發行人監管制度的立法建議進行諮詢。擬議監管制度要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人須獲取金管局發出的牌照。制度透過風險為本的方式監管法幣穩定幣發行人，提供具透明度和合適的規限，以管理潛在的貨幣與金融穩定風險。金管局並將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，並確保制度切合監管目標。為期兩個月的諮詢將於本月底結束，他呼籲把握時間提交意見。

隨着虛擬資產服務提供者發牌制度的過渡期進入最後階段，財庫局亦逐步完善有關虛擬資產的監管措施，加上國際間在監管和市場發展方面的標準越見清晰，投資者在持牌交易平台上進行虛擬資產買賣，所得到的保障和對市場的信心定會相應提高。局方會持續透過全面公眾教育、加強執法行動、適時發放資訊等多管齊下的方式，促進本港市場穩健而負責任的發展。