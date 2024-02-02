星展：內房問題影響疫後經濟　中國人口規模助港成財管中心

左起：星展香港豐盛理財及分行網絡業務主管容蘭芳、星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅，及星展香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰

星展北亞區主管及星展銀行(香港)行政總裁龐華毅表示，中國經濟正改向高端製造及消費主導，需要一些時間調整，其面臨的房地產問確實導致疫後經濟活動放緩，亦波及到香港的旅遊及樓市，可是中國經濟增長及人口規模依然龐大，香港無疑仍是一個國際金融中心及連接內地與外界的窗口，亦是重要的財富管理中心。

龐指，國內儲蓄佔國內生產總值比重高達47%，意味著國內有大量的財富可以作投資，目前內地樓市的問題，帶動內地個人投資者及財富管理客戶去分散投資的需求。該行香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰認為，資金之前投放在定存產品，但如今資金分散於不同資產類別的時機已經來到。

星展香港位於中環皇后大道中的星展豐盛理財中心正式開幕，旨在為香港及中國內地的高淨值人士及家庭提供全面的財富管理服務和解決方案。龐提及，去年星展財富管理資產規模按年增長約14%。

毛安傑指，該行去年財富管理收入按年增長一倍，主要由存款、投資及保險產品銷售帶動，預期增長動力持續。中港通關以來，見到內地客戶更加活躍，香港客戶亦尋求投資其他市場的機會，例如日本及美國及印度等。