代理樓價指數按周升0.17%　惟預期跌勢未止...

中原城市領先指數CCL最新報146.81點，按周升約0.17%。指數仍未反映1月中旬恒指大跌對樓市的影響，相信樓價跌勢未變，短期CCL繼續反覆下調。現時CCL距離新春前目標146點，只差0.81點或約0.55%。

本周CCL仍為364周(近7年)次低，於2017年2月初水平徘徊，指數比2023年4月168.40點高位累跌約12.82%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.27%。

臨近農曆新年長假，加上市場憧憬2月底財政預算案或會有提振經濟及樓市措施，近期二手成交偏軟，以及昨天(2月1日)美國及本港主要銀行宣佈維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於2024年2月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.71點，按周升約0.13%。CCL(中小型單位)報145.56點，按周升約0.13%。CCL(大型單位)報153.04點，按周升約0.36%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊結束2周連跌，前兩者同樣在2017年1月中水平徘徊，後者則在2017年5月中水平徘徊。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報145.68點，按周跌約0.28%，指數於2016年9月中水平徘徊。九龍CCL_Mass報144.14點，按周升約1.09%，連升2周共2.13%，仍於2017年1月中水平徘徊。新界東CCL_Mass報158.92點，按周升約0.03%，繼續處於2017年3月底時水平。新界西CCL_Mass報134.00點，按周跌約0.73%，連跌3周共約3.01%，重返2017年3月中時水平。