道期跌17點 金價2055美元窄幅上落

美匯指數報102.97；離岸人民幣(CNH)報7.1893；港匯企7.8190；美元兌日圓於146.67水平；歐元報1.0884；英鎊處1.2763。金價守2,055美元。油價上揚，布油報79.01美元，紐油處74.05美元。比特幣最新企4.3萬美元。道指期貨跌17點。

●市後關注點

-21:30 美國1月失業率；美國1月非農就業職位變化

-23:00 美國12月工廠訂單

●港股受制萬六關阻力，恒生指數全日收報15,533點，跌32點。主板成交1031.55億港元。騰訊控股漲2.87%。藥明生物及藥明康德瀉逾兩成。恒指全周跌418點，跌幅2.45%。科指全周跌142點或3.77%。

-美團組織架構調整，無人機及港外賣業務向王興匯報。

-華興資本：包凡辭去主席及CEO等職務。

●滬綜指收跌40點，深成指創業板指齊挫逾2%。

●IMF指美國減息遲好過早？憂太快「鬆手」風險高。

●對前景感悲觀？英特爾據報推遲美國建廠計劃。

●南韓上月通脹2.8%半年最低，政府料短期反彈。

●防中企暗渡陳倉，美商務部禁一批AI晶片輸往澳洲。

●聯儲局3月降息預期粉碎，大行估最快啟動時間係...

●ACCA料今年全球經濟增長放緩，下行風險仍在。

●美企消息：

-Meta上季業績超預期兼首次派息，股價市後漲15%。

-亞馬遜上季業績勝預期，股價市後飆7%。

-科技業續裁員！Zoom將砍2%人力，涉約150員工。

●內地進口32款網絡遊戲版號，騰訊有份營運。

●港府擬短期就規管虛擬資產場外交易展開諮詢。

●調查：近七成CEO視AI為公司最大顛覆性機遇。

●投資推廣署：目標3年吸1130間企業，外資對港跳板角色仍具信心。

●惠譽：港銀在商業地產市場面臨挑戰。

●房屋局：未來3至4年一手私宅潛在供應10.9萬伙創新高。

●代理樓價指數按周升0.17%，惟預期跌勢未止。