DFI啟用全港首輛歐製24噸電動貨車　向實現零碳排邁進

【營業資訊】DFI零售集團(下稱「DFI」)旗下的惠康超級市場(下稱「惠康」)宣布，將一輛歐製24噸電動貨車納入其車隊，成為全港首間採用24噸電動貨車的零售商，並計劃於年內增設第二輛電動貨車。隨着貨車於日前投入使用DFI積極邁向2030年將溫室氣體排放量減少一半，並於2050年實現淨零碳排放的目標，為實踐可持續發展踏出重要的一步。

採用電動貨車的舉措有助改善環境，以十年計算，惠康全新電動貨車比傳統燃油貨車節省約264,000升的柴油，相當於減少約538噸的碳排放量，即合共約24,710棵樹一年吸收的二氧化碳量，有助大幅提升空氣質素。同時，全新電動貨車的引擎所產生的噪音亦比傳統燃油引擎少，有效降低噪音污染。

DFI零售集團物流供應鏈董事Michael Haas表示：「我們與運輸解決方案供應商斯堪尼亞(Scania)合作，為惠康車隊引入全港首輛24噸電動貨車，共同開啟了綠色運輸的新里程碑。我們將持續評估電動貨車的效率，探索車隊電動化的可行性，從而打造綠色供應鏈。」

惠康香港及澳門常務董事陳建麟表示：「惠康很高興能成為全港首家採用24噸電動貨車的零售商，為顧客提供優質貨品和服務的同時，致力減少於營運過程中所產生的碳排放。數年前我們已於惠康新鮮食品中心打造大型太陽能系統支持可再生能源，今年電動貨車正式投入服務，亦印證惠康履行企業社會責任的決心。」