Hello Kitty 50周年聯乘海港城慶祝　首周吸引20萬粉絲朝聖

【營業資訊】全球人氣角色Hello Kitty今年踏入50周年，在世界各地以不同方式慶祝，在香港則與海港城合作，擔任「國際親善大使」，由1月25日起至2月25日舉辦「Hello Kitty · HAPPY 50 @海港城」周年慶典。作為Hello Kitty在香港的頭炮大型慶典，豐富活動包括維港海旁的「巡遊表演花車」裝置上5米高的「Hello Kitty願望達摩」及在海運觀點上的Hello Kitty「旗鼓醒獅花園」裝置等。

香港是Hello Kitty50周年全球慶祝活動中的重要一站，海港城更邀得Hello Kitty設計師山口裕子於今、明兩日(2月2及3日)訪港，參觀慶典布置並舉辦簽名會。

Hello Kitty慶典為海港城帶來「盛事經濟」效應。首周已有近20萬本地及海外粉絲到訪，場內不同體驗區人頭湧湧，多處現人龍排隊打卡及購買周年限定紀念品，首周總銷售額超過600萬元，足見Hello Kitty的魅力和活動的吸引力。

Hello Kitty設計師山口裕子簽名會一共5場，共150個名額已全部爆滿，當中包括早前在全球超級粉絲招募活動中勝出的兩名海外粉絲。