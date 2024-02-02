Elize Park變陣改招標賣樓　稱新方法更切合市場

市區新盤開售前突然變陣，由價單改以招標賣樓。樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周五(2日)上載銷售安排，公布下周二(6日)至3月5日以招標形式出售30伙。該批單位於本周二(30日)曾以價單形式推出，30伙的折實平均呎價約26,688元，較同區約1年半前推出的一手盤高約28%。

據項目的招標文件所見，30個單位全部列出底價，而底價亦正是日前所公布價單的折實價，底價介乎599.82萬至951.66萬元，呎價由24,583至27,922元。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目自開放示範單位予公眾參觀後，接獲不少查詢，示範單位更累積接待逾千人次參觀。

事實上，項目於開售前更改銷售形式，此舉於一手市場相當罕見。發展商回應指，是次在公布價單後因應市況調整銷售策略，以招標方式出售單位的做法更靈活，更切合市場及買家需要。同時，價單的定價仍然具有參考價值，招標文件亦有底價可供參考。

不過，上述將出售的單位全屬一房及兩房間隔，未符合地產建設商會的招標指引。地產建設商會於2019年中，向會員發出指引，規定除了獨立屋、洋房及特色戶外、三房戶(實用面積不小於753方呎)、實用面積1,076方呎以上單位之外，其餘不可招標出售。發展商對此回應指，項目銷售安排均符合一手住宅物業銷售條例，並遵循法律程序，而地建會供業界的僅屬指引，具參考價值。