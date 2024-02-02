「搶」錢過年！虛銀大搞新玩法　活期存息有4厘？

銀行「搶錢」過年各出奇謀，除了傳統的定期存款以及「馬拉松存款」外，最近有虛擬銀行推出活期存息疊加挑戰，每完成一項可增加利息，最高可達4厘；亦有銀行推出定存大抽獎，更可機會獲得旗艦智能手機！

眾安銀行(ZA Bank)宣布，推出全新活期儲蓄產品「錢罌」，方便客戶將儲蓄與日常開支分開，令理財更加清晰。用戶完成每月指定挑戰，即可解鎖額外活期存款年利率。

其中包括開啟錢罌獲增加0.39厘；入錢挑戰(經「入錢易」累計存入2萬元或以上)可加1.2厘；消費挑戰(使用ZA Card 累計合資格交易達3,000元以上）可加1厘；貨幣兌換挑戰(完成累計2萬港元的外幣兌換)加0.8厘；繳費挑戰(以QR Code完成兩筆100元以上的繳費或信用卡還款交易)則加0.6厘，連基本年利率合共4厘。

另外，匯立銀行(WeLab Bank)則推賀年優惠，包括定存大抽獎以及基金「加息」，由下周一(5日)至周四(8日)，參加指定的6個月GoSave定期存款，年利率4.2厘，存滿指定金額則可獲得抽獎機會，每日抽出3位贏取Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB)。存10萬元可獲一次抽獎機會、20萬三次、30萬五次。

由2月5日至29日期間，客戶一筆過於「自選基金服務」或「GoWealth智動投資顧問」投資1萬元或以上(不包括貨幣市場基金及各種月供計劃)，並持倉至4月30日，可享一個月6.88厘年率現金獎賞。例如購入5萬元基金並持倉至4月30日，即可得獎賞282.7元。