元朗采葉庭靚裝兩房呎價險守1萬　做價重返2017年

二手樓價時光倒流，元朗采葉庭有裝修兩房單位，減價至483萬元沽出，呎價約10,500元，做價重返2017年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣怡茵閣高層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，原業主叫價約為730萬元，議價後減價至690萬元獲外區客承接，呎價約13,968元，原業主持貨不足10年，物業帳面僅升值約7.6%。

●利嘉閣陳德基稱，跑馬地比雅道5號中層單位，實用面積約1,614方呎，四房間隔，新買家為外區客，單位原先叫價3,680萬元，終以3,380萬元連車位成交，呎價約20,942元。

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九龍區

●利嘉閣薛丁武表示，啟德1號(I)第2座高層D室，實用面積約367方呎，一房間隔，單位約1年前放盤叫價840萬元，近日調整至750萬元，區內年輕租客經議價後，最終以685.5萬元購入，呎價約18,678元，原業主持貨約8年帳面獲利約87.5萬元。

●世紀21家天下黎振傑指，大角咀奧柏．御峯1座高層C室，實用面積約332方呎，一房間隔，以498萬元成交，呎價約15,000元，原業主於2012年4月以400萬元購入，其後至2019年6月進行內部轉讓。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣宇晴軒1座極高層單位，實用面積約485方呎，兩房間隔，以800萬元放盤兩個月後，獲新買家接洽，雙方經議價後減價約90萬元，以約710萬元易手，呎價約14,639元。

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新界區

●中原蕭頌崴稱，元朗采葉庭3座高層H室，實用面積約460方呎，兩房間隔，有裝修，最初放盤價530餘萬，近期叫價510萬元，經買家議價後，再減27萬元，至483萬元沽出，呎價約10,500元，做價重返2017年水平。

●中原曾芷妍指，天水圍嘉湖山莊13座中層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤價480萬元，以475萬元成交，呎價約8,621元，新買家為年輕上車客。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天頌苑A座中層3室，實用面積約650方呎，套三房昌隔，原業主有逾15萬元的議價空間，外區綠表客於未補價第二市場以385萬元購入，呎價約5,923元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心9座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，減價12萬元，內地專才在機場工作，是次入市受惠「先免後徵」政策，決定以408萬元購入自住，呎價約8,967元。

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園1月錄約4宗買賣，最新錄6座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以530萬元沽出，呎價約10,643元。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田溱岸8號5座中層E室，實用面積約718方呎，套三房間隔，望內園景，放盤9個月，叫價1,350萬元，終以1,200萬元沽出，減價150萬元沽貨，減幅約11.1%，呎價約16,713元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋綠怡雅苑1座高層A室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望開揚山景，放盤6個月，未補價第二市場叫價700萬元，累減85萬元，終以615萬元成交，減幅約12.1%，呎價約10,371元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山居屋錦泰苑E座中層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，開價約720萬元，議價後以未補價第二市場價660萬元易手，呎價約10,154元，累減約60萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山1月共錄約75宗二手買賣，按月升三成多，其中觀瀾雅軒2座高層B室，實用面積約933方呎，套三房間隔，議價後以1,168萬元易手，呎價約12,519元，新買家為用家。

●美聯梁傑表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI第2B座低層單位，實用面積約759方呎，連約395方呎平台，套三房間隔，叫價1,350萬元，放盤兩個月，獲區內換樓客以1,290萬元購入，呎價約16,996元，低於市價約5%，約4年帳面蝕讓80.7萬元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳新都城2期3座中層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，新買家為分支家庭的上車客，終以540萬元購入，呎價約14,876元，原業主在2018年以約630萬元買入，帳蝕90萬元。

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