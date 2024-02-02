發展商兔年尾部署最後一擊 大嶼山洋房樓書曝光
2024年02月02日 21:57
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甲辰龍年將至，發展商爭相部署作兔年推盤的最後一擊。旺角新盤開售前突然變陣，由價單改以招標賣樓，落實下周二起出售30伙。大嶼山洋房的樓書曝光，兩幢獨立屋實用面積逾5,000方呎。
●旺角洗衣街Elize Park下周二招標賣30伙
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周五(2日)上載銷售安排，公布下周二(6日)至3月5日以招標形式出售30伙。該批單位於本周二(30日)曾以價單形式推出，30伙的折實平均呎價達26,688元。據項目的招標文件所見，30個單位全部列出底價，而底價亦正是日前所公布價單的折實價，底價介乎599.82萬至951.66萬元，呎價由24,583至27,922元。
●大嶼山嵐玥樓書曝光 兩幢獨立屋逾5,000方呎
新藝控股旗下位大嶼山嵐玥，周五(2日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。全盤提供兩幢獨立屋，實用面積5,658方呎起。發展商指，項目將於短期內以招標形式發售。由樓書所見，獨立屋1的實用面積為5,678方呎，屬五房五套間隔，連239方呎平台，附4,367方呎花園及2,148方呎天台。該盤位於嶼南道38號，已屆現樓。
●長沙灣曉柏峰周日賣32伙 入場費由約272萬元起
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，將於周日(4日)發售32伙，折實平均呎價約16,718元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，即發售的單位入場戶為A座3樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔，折實價為271.8萬元，折實呎價約14,692元。一房戶入場單位為B座3樓B6室，實用面積305方呎，折實價為458.9萬元。
●屯門NOVO LAND第2A期單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周五(2日)錄得兩宗成交，共涉1,335.22萬元。包括Charlot 第1B座的30樓C室，實用面積516方呎，三房間隔，以745.02萬元成交，呎價約14,438元。
●元朗Grand YOHO第二期四房單位1,771萬元招標沽出
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周五(2日)透過招標售出8座35樓F室，實用面積907方呎，四房連儲物室間隔，成交價1,771.3萬元，呎價約19,529元。資料顯示，買家可享有樓價9%的印花稅直送，樓價8%的特別現金回贈及1萬元的新地會會員現金回贈。
●香港仔澄天一房單位售475萬元
英皇國際(00163)發展的香港仔澄天再錄成交，項目一個一房單位以約475.2萬元售出，買家為專才，因看好南區未來發展，故轉租為買。該盤至今累沽47伙。上述單位在周四(1日)成交，為8樓E室，實用面積286方呎，成交呎價約16,616元。買家選用「天天向上」建築期付款計劃，可照售價減3%，最高折扣率連回贈達價單售價近12%。
●會德豐地產旗下新盤推新春現金回贈
會德豐地產於周五(2日)公布，於2月6日至2月29日期間，購買旗下項目包括啟德MONACO、GRANDE MONACO、MONACO ONE等，可享「迎春接利是$38,000」現金回贈 。至於，啟德OASIS KAI TAK及屯門NAPA，則額外可享「瑞氣耀福宅3.8%」印花稅回贈。
●西半山尚璟下周二招標賣連平台戶
西半山尚璟上載最新銷售安排，落實下周二(6日)招標發售6樓A室，實用面積2,028方呎，三房連書房間隔，621方呎平台。單位將於當日中午12時正起招標，下午2時正截標。
●啟德MONACO MARINE兩房呎價約23,579元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(2日)以1,025.7萬元售出1B座7樓F室，實用面積435方呎，兩房連開放式廚房間隔，呎價約23,579元。據悉，買家購入單位作投資。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄467宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周五(2日)錄得1宗終止交易，自公布拆卸重建後，累計錄得約467宗同類個案，涉及的總成交金額近70億元。最新個案為第8A座16樓F室，實用面積473方呎，兩房間隔，原本在2021年6月以930.8萬元售出，當時呎價約19,679元。