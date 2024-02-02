發展商兔年尾部署最後一擊　大嶼山洋房樓書曝光

甲辰龍年將至，發展商爭相部署作兔年推盤的最後一擊。旺角新盤開售前突然變陣，由價單改以招標賣樓，落實下周二起出售30伙。大嶼山洋房的樓書曝光，兩幢獨立屋實用面積逾5,000方呎。

●旺角洗衣街Elize Park下周二招標賣30伙

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周五(2日)上載銷售安排，公布下周二(6日)至3月5日以招標形式出售30伙。該批單位於本周二(30日)曾以價單形式推出，30伙的折實平均呎價達26,688元。據項目的招標文件所見，30個單位全部列出底價，而底價亦正是日前所公布價單的折實價，底價介乎599.82萬至951.66萬元，呎價由24,583至27,922元。

●大嶼山嵐玥樓書曝光 兩幢獨立屋逾5,000方呎

新藝控股旗下位大嶼山嵐玥，周五(2日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。全盤提供兩幢獨立屋，實用面積5,658方呎起。發展商指，項目將於短期內以招標形式發售。由樓書所見，獨立屋1的實用面積為5,678方呎，屬五房五套間隔，連239方呎平台，附4,367方呎花園及2,148方呎天台。該盤位於嶼南道38號，已屆現樓。

●長沙灣曉柏峰周日賣32伙 入場費由約272萬元起

●屯門NOVO LAND第2A期單日沽兩伙

●元朗Grand YOHO第二期四房單位1,771萬元招標沽出

●香港仔澄天一房單位售475萬元

●會德豐地產旗下新盤推新春現金回贈

會德豐地產於周五(2日)公布，於2月6日至2月29日期間，購買旗下項目包括啟德MONACO、GRANDE MONACO、MONACO ONE等，可享「迎春接利是$38,000」現金回贈 。至於，啟德OASIS KAI TAK及屯門NAPA，則額外可享「瑞氣耀福宅3.8%」印花稅回贈。

●西半山尚璟下周二招標賣連平台戶

西半山尚璟上載最新銷售安排，落實下周二(6日)招標發售6樓A室，實用面積2,028方呎，三房連書房間隔，621方呎平台。單位將於當日中午12時正起招標，下午2時正截標。

●啟德MONACO MARINE兩房呎價約23,579元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周五(2日)以1,025.7萬元售出1B座7樓F室，實用面積435方呎，兩房連開放式廚房間隔，呎價約23,579元。據悉，買家購入單位作投資。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄467宗終止交易