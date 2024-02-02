美股個別發展　Meta績後飆18%

美股3大指數早段個別發展，道指跌146點，報38,373點；標指升8點，報4,914點；納指升83點，報15,445點。港股夜期報15,386點，跌167點；低水148點。

早前公布業績的大型科技表現各異，宣布首次派息的Facebook母公司Meta按年升18.8%；亞馬遜亦升7.33%，惟蘋果公司(Apple Inc.)跌2.17%。

市場對於美國地區銀行危機再次爆發的恐慌稍為消退，作為風眼的紐約社區銀行(NYCB)股價連跌兩日後，於周五早段反彈1.22%；惟KBW地區銀行指數續跌1.1%。CFRA高級股票分析師Alexander Yokum表示，去年引發銀行危機的是存款外流，而今年的情況有所不同，信貸質素才是更重要的議題。他解釋指，NYCB持有的商業房地產(該領域正面臨持續逆風)敝口高於同業，是導致其出事的主因。

其他企業消息方面，英特爾於美國俄亥俄州的晶圓廠區建設計劃，據報要推遲到2026年底才會完成。消息指，由於市場環境面臨挑戰，加上美國政府晶片補助撥款進度緩慢，故而導致建築計劃延誤。英特爾股價早段曾跌1.93%

另外，在人工智能(AI)領域獨佔鰲頭的無廠半導體公司英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳表示，如今世界各國都打算在本地建立和運行自家的AI基礎設施，這將全面推高對英偉達硬件產品的需求；又指包括印度、日本、法國和加拿大在內的國家都在談論投資「AI主權」的重要性。英偉達股價早段曾升2.83%。