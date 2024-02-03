東方日報B1：華為抬頭打擊iPhone　Apple大中華收入挫13%

蘋果公司(Apple Inc.)在內地市場經營多年，其品牌形象早已深入民心，iPhone多年來都是內地當之無愧的手機之王，是內地人心中的「高端」的代名詞。而內地本身除了是iPhone的主要生產基地外，也是Apple多年以來的主要增長引擎。不過，隨着中國民族意識抬頭，加上國產華為手機「王者歸來」，iPhone在內地的銷情明顯遇冷鋒。根據最新一份季度業績，Apple上季大中華地區收入按年下跌12.9%，連跌兩季之餘，跌幅亦較前一季度擴大逾10個百分點。

回想當年iPhone曾經風靡中國，甚至有內地年輕人為了買iPhone而賣腎籌錢，皆因iPhone在當時的內地人心中不只是一部手機，而是財富、地位、潮品的象徵。哪怕當時負責組裝iPhone的外判商被指是「血汗工廠」，甚至接連爆出員工自殺事件，依然無礙iPhone在內地的銷情。

不過，近年國情有了翻天覆地的變化，內地愛國情懷掛帥之下，iPhone已不再是中國消費者的最愛。隨着華為去年第三季推出Mate 60系列手機，這款備受矚目的華為手機因為用上了國產的7納米製程晶片，因而成為「突破美國技術封鎖、打倒美帝霸權」的中國之光，深受內地消費者歡迎。近日美資投行富瑞、天風國際亦先後發表報告，指華為正在蠶食iPhone的內地市場佔有率。

不過，Apple行政總裁庫克對於這樣的情況，似乎有點漫不經心。他在業績會議上被問到對內地市場看法時，仍稱「非常樂觀」；又指若按固定匯率計算，上季iPhone在華銷售額只有「中單位數」的按年跌幅。他又引述IDC的調查指出，iPhone仍然是內地最大的手機品牌，而且樂見有愈來愈多「升級用戶」購買更貴的機款。

無論庫克這番言論是出於對自家品牌的充分自信(或者自負)，還是Apple對內地市場已經不像以往般重視，市場的解讀都是負面居多，對庫克的說法嗤之以鼻。Apple股價於周五(2日)早段曾跌4.07%，低見179.25美元。

事實上，若單看整體業績，Apple上季的表現絕對不差，甚至算是有驚喜。於截至去年底的2024財政年度首季，公司總收入為1,195.75億美元，按年升2.06%；純利卻按年大增13.06%至339.16億美元，好過市場預期。就地區而言，除了大中華收入錄得倒退外，其餘全部市場都錄得按年增幅。

就產品而言，iPhone上季全球銷售額達到697.02億美元，按年增長5.97%。根據第三方研究機構TechInsights的報告，上季iPhone的全球市佔率高達23%，明顯拋離排在第二位的三星(17%)。該機構指出，iPhone在歐洲、印度、中東地區的強勁表現，很大程度上彌補了在中國銷售的疲弱。

與此同時，TechInsights指出，iPhone在中國的銷情不振，主要是反映中美地緣政治局勢緊張，以及華為在5G手機市場捲土重來所帶來的「強勁逆風」。