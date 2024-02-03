鄧聲興：內地重機產業有前景

據中汽協近期數據，2023年內地重型卡車市場銷量較2022年的67.19萬輛年增35.6%至91.1萬輛，內地重型器材需求持續復甦。其中，燃氣重卡表現較亮眼，銷量年增3.2倍至15.6萬輛，出口年增近六成，推動整體市場增長。在去年產業回升及2022年的低業績基數下，內地重卡產業龍頭企業近期公布的去年全年業績總有較好增長，獲利表現多超預期。

同時，為加強經濟恢復發展基礎並推動增長，中央財政積極加強對基礎建設的投資。去年第四季核准增發的一萬億元人民幣國債主要支持包括災後恢復重建及重點防洪治理工程在內的水利等8個重點領域，相信隨着今年初新增基建項目的陸續落地，有望推動內地基建需求繼續回升。

當前內地正透過「一帶一路」在全球各地執行基建項目，且多使用重卡作業，產業出口表現較好。 數據顯示，去年內地工程類機械出口整體維持較高增長速度，全年「一帶一路」沿線國家工程機械出口總額年增53.3%至99.19億美元，佔全部出口總額的47.8%。

龍頭企業享中特估概念

展望今年，料沙特阿拉伯未來新城建設、美國推進製造業回流、印尼及南美採礦需求增加等因素或對產業有促進作用，相信隨着內地工程機械企業在中東、印尼及歐非等市場的積極布局，行業出口可望進一步發展。

目前內地重型器材產業領導者多為「中特估」央國企，整體估價水平偏低。國務院國資委近期表示，將進一步研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導央企負責人更重視所控股上市公司的市場表現，將有利於提升相關企業對市場表現的關注，促進該等企業加強對股東價值提升的重視及與資本市場的溝通交流，有利於推動該等企業估值水平提升。總括而言，內地重型器材領域的央國企可望持續受惠產業需求提升、基建及「中特估」相關政策紅利。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)