香港置業：1月住宅物業錄約3,700宗註冊　連升3個月

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處最新資料顯示，1月住宅物業(包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋)錄3,702宗註冊，較2023年12月的3,106宗增加約19.2%，連升3個月，創7個月新高，惟仍較2023年平均每月約3,910宗低約5.3%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，2024年1月註冊個案一般主要反映2023年12月市況。

若以港島、九龍及新界三區劃分1月住宅物業註冊量表現，當中新界區錄2,197宗註冊，較2023年12月的1,774宗增加約23.8%；港島區錄554宗註冊，較去年12月的466宗增加約18.9%；九龍區錄951宗註冊，較去年12月的866宗增加約9.8%。

若以金額劃分1月住宅物業註冊量表現，當中逾500萬至1,000萬元住宅物業錄1,614宗註冊，較2023年12月的1,302宗增加約24%；500萬元或以下住宅物業錄1,618宗註冊，較去年12月的1,365宗增加約18.5%；逾1,000萬元住宅物業錄470宗註冊，較去年12月的439宗增加約7.1%。